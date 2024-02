VIDEO: Por falla mecánica, carrito de juego sale volando en feria de Puebla

Los juegos mecánicos es una de las atracciones más importantes y populares de las ferias y parques de diversiones en México. Las personas buscan en ellos momentos llenos de adrenalina y diversión, por ejemplo la montaña rusas, las ruedas de la fortuna, las sillas voladoras, carruseles y más.

Pese a que los juegos mecánicos son diseñados con altos estándares de seguridad, quienes los utilizan no están exentos de algún riesgo, por ejemplo de que haya un mal funcionamiento a nivel técnico, de errores humanos, la falta de mantenimiento o incluso algún problema por las condiciones meteorológicas como las lluvias, por ello, aunque parece ser irrelevante, aspectos como la altura, el peso, y sobre todo seguir las medidas de seguridad como el uso de cinturones, son indispensables.

Carrito de juego mecánico sale volando en feria de Puebla

En redes sociales circula el video de la feria de Huauchinango en Puebla, en el que fue captado un lamentable momento en que el un carrito de un juego mecánico se zafó y salió volando para luego estamparse contra una base del mismo juego. En él, según información de medios locales, iban un señor de 40 años y su hijo menor de edad, quienes resultaron heridos.

Los heridos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y luego trasladados a un hospital. asta el momento de la elaboración de esta nota, el Ayuntamiento no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.

En el percance un padre y su hijo resultaron heridos. Foto: X/@soyluisgabriel1

Debido al percance, ocurrido el pasado 23 de febrero, el papá de nombre Alex perdió el conocimiento, en tanto que su hijo Alex Gabriel resultó con una fractura en la pierna.

Tras la difusión del video, diversos usuarios de redes sociales compartieron sus impresiones al respecto: "Son juegos que no se les da mantenimiento ni les importa la seguridad de la gente", "Las dos partes son responsables, el dueño por no dar mantenimiento a sus juegos y el Ayuntamiento que si les cobra y no exigen que estén en buenas condiciones, los dos deben pagar daños y hasta que estén bien padre e hijo", "Eso es consecuencia de la corrupción porque si se les supervisa que hagan mantenimiento y todo está bien deben funcionar y si no pues no y aquí ni una ni otra".