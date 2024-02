¿Por qué decir que vas a Disneyland podría afectarte a la hora de tramitar tu visa?

Brent Hanson, quién fuera excónsul en los Estados Unidos en países como El Salvador y Panamá, reveló uno de los más grandes secretos de las entrevistas para visas, y tiene que ver el supuesto o verdadero destino que visitarás durante tu estancia en el país vecino al norte, ¿es bueno mentir cuando te preguntan lo que te atrae de EU?

El exfuncionario comentó en una entrevista para el canal de YouTube de Gusgri que hay destinos que son sumamente caros y no es posible que alguien con un bajo sueldo o un trabajo donde lleva menos de un año, los pueda pagar; por eso, es sumamente dañino decir que vas a lugares como Disneylandia, NY City, Las Vegas, entre otras.

Sigue leyendo: Excónsul de Estados Unidos revela las respuestas para que consigas la VISA americana

Crédito: Pixabay

¿Por qué podría afectarte en la visa decir que vas a Disneylandia?

De acuerdo con Brent Hanson, todos los cónsules saben que realizar un viaje hasta Disneylandia, podría ser sumamente caro no sólo por los gastos del vuelo, también por el hospedaje durante varios días, así como las entradas correspondientes porque no es posible ver todo el parque en un solo día. Súmale que seguramente irás con más personas, por ejemplo tu familia, por lo que decir que vas a ir solo, ya comienza a levantar alguna sospecha.

En este sentido se preguntarán cómo es que tú puedes pagarte un viaje tan caro y de tantos días. En el caso de que tu sueldo sea infuciente, probablemente por debajo de los mil dólares mensuales, hasta los 800 dólares mensuales, entonces van a concluir que estás mintiendo y no te será aprobada la visa. Para ir a Disneylandia debes ganar por encima de los 18 mil pesos aproximadamente, cada mes. Lo mismo sucede con otros destinos como Las Vegas.

De acuerdo con Hanson, lo mejor es hablar con la verdad si vas a ir a visitar en un familiar o si quieres hacer algún otro tipo de recorrido turístico, entonces tu historia será mucho más creíble, y lograrás convencer al cónsul de que no usarás tu vida para nada malo. En cambio, con un buen trabajo de sueldo alto, no hay problema.

Te puede interesar: Visa Americana: en estas ciudades consigues tu cita en un día para renovarla

¿Cuánto cuesta entrar a Disneylandia?

Crédito: Disneylandia/ Facebook

Pero, ¿de verdad tiene sentido lo que dicen? De acuerdo con la página oficial de Disneyland, un paquete de boletos para los cuatro parques: Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom Theme Park, visitados en días distintos, tiene un precio de poco más de siete mil pesos. Un ticket sencillo te costará mil 800 pesos. Solamente son precios por persona.

Dónde hay una mayor posibilidad de escoger es entre los hoteles que ofrece el propio Disneylandia encontrando precios que van los mil 360 pesos por noche en Thee campsites at Disney's fort wilderness resort, hasta los 13 mil 895 pesos por noche en The villas at disney's grand californian hotel & spa.