AMLO llama hipócritas a los asistentes de la Marcha por la Democracia: "Guardaron silencio cómplice"

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador son unos “reverendos hipócritas” los que organizaron y participaron este domingo en la “Marcha por nuestra democracia”. Criticó que los que marcharon guardaron silencio cómplice mientras su movimiento enfrentó campañas de desprestigio cuando estaba en la oposición.

Te puede interesar:

AMLO critica medida cautelar de Emilio Lozoya y afirma que el Poder Judicial "está podrido"

AMLO responde a trabajadores de Aeroméxico: "vamos a ver la forma de que se les ayude"

Celebró que no hayan participado muchos jóvenes en la movilización del domino

FOTO: Presidencia

“Estos que se manifestaron ahora como paladines de la legalidad, defensores de la libertad y de la democracia, reverendos hipócritas, todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio”, aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, celebró que no participaron muchos jóvenes en la movilización del domingo.

“También los jóvenes ya están muy despiertos, esta marcha con todo respeto del domingo es pura gente mayor y muchos camajanes, los jóvenes no estaban ahí, no había jóvenes, ya es otra cosa, los jóvenes ya están muy despiertos, pero de todas maneras hay que estar hablando de esto”, recalcó.

López Obrador comentó que aunque enfrenta una campaña como la de “presidente narco”, no tiene importancia porque no afecta.

“Esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias porque han habido reacomodos y ya es una nueva realidad no se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Ya esto no tiene ninguna importancia, no hace mella”, dijo.

EDG/TJM