MAPA: este estado registró la temperatura máxima histórica de 40 grados en pleno invierno

Durante la última semana de febrero, distintas zonas del país han alcanzado temperaturas históricas —tanto máximas de 40ºC como mínimas de -16º C—, según el informe que esta tarde dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). ¿De cuáles se trata? Te contamos.

Y es que según la información del SMN, si bien hubo regiones —como el Pacífico Sur— en el país que registraron temperaturas superiores a los 35ºC, también hubo otras como Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Sonora y Zacatecas que llegaron a estar hasta -10º C.

En México ya se reportaron 34 de los 56 frentes fríos de la temporada. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

El clima de los distintos estados de la República Mexicana se ha visto afectado —en gran medida— por la presencia de los frentes fríos de la temporada 2023-2024. Sin embargo, para fortuna de unos y malestar de otros, las autoridades han informado que ya han pasado más de la mitad de los sistemas frontales previstos para este periodo.

Y es que en su informe de este martes 13 de febrero, el SMN dio a conocer que ya ocurrieron 34 de los 56 frentes fríos pronosticados para la actual temporada. En este sentido, todavía falta que se presenten 22 fenómenos, entre los que destaca el número 35 que probablemente entre a México el próximo viernes 16 de febrero.

Estados que han registrado temperaturas máximas y mínimas históricas

Alpoyeca llegó a los 40º C esta semana. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la última semana en México se reportaron tanto temperaturas máximas como mínimas históricas en algunas partes del territorio de la República.

Por un lado, el pasado 10 de febrero, Alpoyeca —un poblado del estado de Guerrero— estableció un récord máximo de 40º C en todo el país. Con esto, dejó abajo la temperatura de 39º C que se había registrado desde el 26 de febrero del año 2023. No obstante, algo similar pasó con las mínimas.

Y es que según los datos del SMN, los municipios de Bocoyna y Chihuahua en el estado que lleva este nombre tuvieron fríos históricos, ya que el 12 de febrero la primera demarcación alcanzó los -13.7º C y la segunda, los -16.2 grados Celsius.