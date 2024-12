Transportistas de Jalisco están por presentar su tarifa técnica: ¿qué está en juego en el pasaje?

El próximo lunes o martes se le presentará la tarifa técnica del transporte público y se decidirá el subsidio que se les otorgará a los transportistas para que no impacte al usuario, explicó el gobernador Pablo Lemus, quien sostuvo de nuevo que no habrá incremento en el costo de pasaje y que se mantiene en 9.50 pesos.

"Esperando ya conocer la tarifa técnica, me parece que me la van a presentar lunes o martes para conocer cuál es la realidad de los costos que tienen los transportistas", apuntó.

El líder recalcó que es necesario conocer las necesidades de los transportistas, por lo que no se dará a conocer el tipo de subsidio que se dará hasta que se conozca el dictamen. El objetivo del gobierno, dijo, no es afectar a los usuarios, por lo que no habrá incrementos al pasaje, al menos durante el próximo año.

El gobernador aseguró que no habrá ningún incremento en el pasaje. FOTO: Gobierno de Jalisco.

¿Para qué sirve la tarifa técnica y qué está en juego en Jalisco?

La tarifa técnica integra el costo real del pasaje en el transporte público y se revisan aspectos como refacciones, combustible y mantenimiento de las unidades para calcular el costo que realmente debería cobrarse a los usuarios.

Sin embargo, el Gobierno del Estado entrega subsidios a los concesionarios a fin de que el costo real no se traslade a los usuarios y se afecte su economía.

Desde la anterior administración se mantuvo la tarifa del transporte público en $9.50 sin incrementos y ahora, Pablo Lemus ha reiterado que no se redondeará a 10 pesos ni tampoco se plantean incrementos.

Así, una vez que se reúna el Comité Técnico, se presentará la tarifa técnica y de esto dependerá el subsidio que se destine a los concesionarios para amortiguar dichos incrementos y se mantenga la tarifa.

