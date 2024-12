Joven débil visual denuncia discriminación por parte del personal de un hotel

Un acto de discriminación por parte de los empleados de un hotel en Monterrey, Nuevo León, fue denunciado por una joven que padece debilidad visual y necesita la compañía de un perro guía.

Mediante un video la joven, quien se identificó como Sary, relató cómo los empleados del Hotel Safi de la capital neoleonesa le impidieron el acceso a la cena que la empresa en que labora ofrecería en el lugar, argumentando que no se permite el acceso con mascotas.

“Hola, soy Sari, usuaria del perro guía Odín. Estamos aquí afuera del Hotel Safi, en Pino Suárez y 5 de mayo, en la ciudad de Monterrey. Pues pido de su colaboración, que ayuden a denunciar este acto de discriminación que estamos viviendo.

“Vine a un evento, una posada navideña de trabajo y no me permitieron la entrada, estoy aquí afuera, en ningún momento ni a la recepción me dejaron entrar, argumentan que no se permite la entrada de mascotas”, señaló la joven.

El día de ayer nuestra usuaria Sarahí y su perro guía Odín sufrieron de varios actos de discriminación en Hotel Safi del centro de Monterrey.

Sary argumentó, con base en las leyes Federal de Protección al Consumidor y de las Personas con Discapacidad, que tenía derecho a entrar en las instalaciones con su perro de apoyo, pero los trabajadores del local le siguieron negando el acceso.

“Les dije que el perro es un perro guía, les mostré su identificación, no me permiten la entrada. Aquí está, no me estoy inventando, el perro es un perro de servicio, y me dicen que por políticas del hotel, no permiten la entrada a ningún tipo de animal, aunque el perro sea de asistencia”, denunció.

Se viraliza el caso… e interviene Profeco

Desde el momento en el que la joven denunció al hotel regiomontano, miles de personas en redes sociales replicaron el caso, mismo que llegó hasta los representantes locales de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Minutos más tarde, elementos de la dependencia gubernamental se entrevistaron con representantes del hotel quienes permitieron el acceso de Sary con su perro guía, aunque remarcaron que lo hicieron “por única ocasión”.

Responde Samuel García

Mediante su cuenta oficial en Instagram, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió apoyo a la ciudadanía para localizar a Sari, con el objetivo de ponerse a su disposición y ejecutar las sanciones pertinentes en contra de las personas que la discriminaron.

“Apóyenme a dar con Sari para apoyarla. En este momento he instruido al Gobierno y a la comisión contra la discriminación que tome cartas en el asunto y hacer las sanciones ejemplares correspondientes”, escribió.

