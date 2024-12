Diputados aprueban leyes en favor de la igualdad de género

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad, un paquete de reformas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger y garantizar el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

Se trata de disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de medidas de protección y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Estela Carina Piceno Navarro, de Morena expuso que, de esta manera, se busca proteger a casi 27 millones de mujeres han sido víctimas de alguna de las violencias en una relación de pareja y más de 38 millones de niños y adolescentes que representan el 30% de la población y que son potencialmente víctimas de la violencia, dando prioridad a la víctima con el resguardo de la policía y la atención de especialistas.

En estas disposiciones, se ordena la creación de un Registro Nacional de Medida u Órdenes de Protección de las Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños, el cual será operado por autoridades de los tres niveles de gobierno, formando parte nodal del Sistema Nacional de Información, además de que considera incluir en los planes de estudio de forma transversal contenidos en materia de perspectiva de género.

Delhi Miroslava Shember Domínguez, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que las adiciones a la Ley Federal del Trabajo, plantea la promoción de acciones para erradicar la brecha salarial de género y también para que, en caso de adopción las personas trabajadoras tendrán derecho a los permisos maternos y paternos previstos en la normatividad.

Dijo que, con esto, se acaba con el modelo patriarcal que por años ha generado una profunda desigualdad en nuestro país. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es una realidad que ha perpetuado la pobreza y la reducción de las oportunidades en México en perjuicio de todas ellas.

“De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la brecha salarial es de 16%, es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer obtiene 84, lo que demuestra la gravedad que existe en nuestro país, y lo más alarmante es que esta diferencia no sólo se refleja en una disparidad económica, también revela una discriminación histórica que está profundamente Arriagada en las estructuras laborales y sociales”, comentó.

Tras señalar que apoyarán las iniciativas, la panista Kenia López Rabadán expuso que se requieren de políticas públicas para fortalecer el empleo, que los salarios para las mujeres sean dignos y que se generen las condiciones para que todas las mujeres sean independientes y libres y romper con la feminización de la pobreza que tanto lastima nuestro país, y en este contexto resaltó la trayectoria de la ministra Norma Piña Hernández.

“Hoy esta intervención es para rendir un homenaje a una mujer que es un ícono para las mujeres de nuestro país: Desde esta tribuna, reconocemos a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, la mujer que ocupa el más alto cargo en el Poder Judicial, y con ella, reconocemos a las casi 500 juezas y magistradas que lamentablemente serán destituidas, vía una tómbola… Una mujer que tuvo que trabajar 35 años en el Poder Judicial para ser presidenta de la Corte. Un reconocimiento a ella, que con valentía, detuvo actos arbitrarios del régimen como lo fue el intento por militarizar al país”, expresó.

En materia de Igualdades de Género, se plantea fomentar el acceso al trabajo de las personas “debido” a su sexo o “género” están relegadas de puestos directivos “para contribuir a disminuir y erradicar la brecha salarial de género”. Se aprueba expedir certificados de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación y operar un padrón nacional de centros de trabajo certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación.

Se amplió el concepto de discriminación en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y señala que la Discriminación es “toda distinción, exclusión, restricción”, y se suma “o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades y la igualdad sustantiva de oportunidades en las esferas social, cultural, educativa, política, institucional, laboral o cualquiera otra, incluyendo cualquier omisión que directa o indirectamente provoque o perpetúe la brecha de género en cualquier ámbito”.

Y continúa: “Lo anterior, cuando la distinción, exclusión, restricción se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, el embarazo, la lengua o el idioma, las creencias religiosas o espirituales, la apariencia y/o condición física, las características genéticas, la situación migratoria, las opiniones, la identidad de género, la orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, profesión o actividad laboral los antecedentes penales o cualquier otro motivo análogo”.

Ana María Balderas, del PAN, indicó que reforzar la ley no es suficiente cuando se requieren recursos económicos que no se están otorgando en el Presupuesto de Egresos de la federación para el 2025.

“Desde el Partido Acción Nacional, celebramos y respaldamos estas reformas; sin embargo, queremos ser claros, la ley bien escrita no es suficiente si carece de recursos económicos. Necesitamos presupuesto para que esto se plasme realmente, sin recursos asignados estas propuestas no podrán materializarse. Debemos exigir y ser vigilantes; que se reasignen los presupuestos necesarios para llevar a cabo estos cambios, y digo reasignar, porque si ya vimos, el presupuesto enviado, no lo toman en cuenta”, precisó.