Identifican a dos presuntos responsables del hackeo a la fiscalía de Nuevo León

Son identificados dos presuntos responsables del hackeo realizado desde inicio de año a la fiscalía general de justicia de Nuevo León el encargado del despacho de dicha dependencia Pedro Arce Jardón asegura que son empleados de gobierno del Estado sin especificar el área o dependencia.

El titular de la dependencia aseguró en rueda de prensa que detectaron desde el mes de marzo actividad irregular en el sistema por lo que iniciar una investigación ubicando un dispositivo en el sitio de la fiscalía anticorrupción ubicada a espalda de la tesorería del estado.

Arce Jardón señaló que solicitaron los videos a la asesoría estatal detectando a dos personas que ingresaron y colocaron el dispositivo en la red de la dependencia.

Señalan a trabajadores del gobierno como presuntos responsables

Al iniciar las investigaciones detectaron que estos dos sujetos son trabajadores del gobierno de Nuevo León más no especificaron de qué dependencia ni sus nombres ya que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por lo que no puede detallar más información para no entorpecer las indagatorias.

El funcionario destacó que en base a la información proporcionada por el ISSSTE León dependencia de salud que brinda atención médica a los trabajadores de gobierno se confirmó que ambas personas son trabajadores del Estado pero que desde hace unos meses ambos renunciaron a su cargo al darse cuenta que ya eran investigados por las autoridades.

Los dos sujetos cuentan con orden de aprehensión

Respecto al empleado de la Fiscalía de nombre Paúl Cortés Suárez, el fiscal Pedro Arce señaló que el coadyuva en las investigaciones y fue el que detectó dónde se están distribuyendo los archivos hackeados a la fiscalía general de justicia y que no esté involucrado en la investigación como presunto responsable con los dos sujetos que ya cuentan con una orden de aprehensión.

El funcionario también dijo que en los próximos días pudiese haber avances en las investigaciones y que no se detendrán a pesar de las amenazas que hay en redes sociales para que descarte dicha indagatoria y que en caso de no hacerlo así la fiscalía se distribuirán gratuitamente los expedientes de algunos casos de homicidio de ejecuciones de robos y de otros delitos como el feminicidio y se divulgarán en redes sociales.

A lo que Pedro Arce señaló que él continuará con las indagatorias correspondientes y que en caso de que se realice la distribución o divulgación del material hackeado se cometerá otro delito más para las personas que se encuentren involucradas en el hackeo a la información de la fiscalía general de Justicia Nuevo León.

