Samuel García llama a la acción tras discriminación en el Hotel Safi de Monterrey

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el gobernador del Nuevo León, Samuel García, solicitó la ayuda todos los nuevoleonenses para poder encontrar Sari, la joven con diversidad funcional que sufrió de discriminación por parte del Hotel Safi ubicado en Monterrey, al no permitirle ingresar instalaciones para festejar la posada de su trabajo, argumentando que en el hotel no se permiten mascotas.

El mandatario, informó que la búsqueda de la joven tiene la intención de apoyarla pues su gobierno no permitirá que ningún establecimiento o persona vulnere los derechos de las personas que cuentan con diversidad funcional, y mucho menos cuando desde su administración se ha trabajado para tener un estado en el cual se fomente la igualdad entre todas y todos los nuevoleonenses.

Hasta el momento los dueños del hotel no ha realizado comentarios. Foto: Sary Cn Facebook

Por si fuera poco, el gobernador Samuel García informó que su gobierno ya se encuentra trabajando en la revisión del caso para imponer las sanciones correspondientes al hotel por el acto de discriminación que realizó, además, señaló que la Comisión con la Discriminación se quien se encargue de determinar las responsabilidades legales derivadas de esta acción

¿Que sucedió en el hotel Safi de Monterrey?

Sarahi "Sari" Cruz Nava, joven con diversidad funcional acusó a personal del hotel Safi ubicado en la zona centro de la ciudad de negarle el acceso con su perro guía a la posada de su trabajo, debido a que por políticas de inmueble no se permite el acceso con mascotas a las instalaciones; el hecho se presentó cuado Sari acudió al establecimiento de la avenida Pino Suárez casi esquina con 15 de Mayo, a celebrar la posada de su trabajo.

Pese a dar sus argumentos se le negó la entrada a Sari con Odín. Foto: Sary Cn Facebook

Sari detalló que a pesar de explicar que Odín no era una mascota si no un perro guía con el que debe estar en todo momento, el personal del hotel le negó la entrada argumentando que no era discriminación porque ella si podía entrar, pero que tenia que dejar a Odín en resguardo por su políticas.

Cabe destacar que estas "políticas" incumple con el artículo 58 de la Ley General de Protección al Consumidor el cual establece que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y precisa sobre los bienes o servicios que adquieran, esta normativa tiene como objetivo proteger a los consumidores y evitar prácticas comerciales engañosas.

¿Cuántas personas con diversidad funcional viven en Monterrey?

En Monterrey la población con diversidad funcional es significativa, aunque los datos varían dependiendo de la fuente y del año de los censos, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, aproximadamente el 6.1% de la población mexicana tiene alguna discapacidad, si extrapolamos este porcentaje a Monterrey, con una población estimada de alrededor de 5.3 millones de habitantes en el área metropolitana, se podría estimar que unas 320,000 personas en la ciudad viven con alguna condición de diversidad funcional.

Dentro de este grupo, las diversidades funcionales más comunes incluyen dificultades para mover las extremidades, problemas auditivos, visuales, o cognitivos, y trastornos mentales; en la actualidad las autoridades locales y diversas organizaciones civiles han trabajado en iniciativas para promover la inclusión social, mejorar la accesibilidad y garantizar derechos básicos, como el acceso a la educación y al empleo.

Aunque no existen cifras exactas y actualizadas para Monterrey específicamente, los esfuerzos por visibilizar y apoyar a este sector continúan siendo fundamentales para mejorar su calidad de vida y asegurar su participación plena en la sociedad.

Sigue leyendo

