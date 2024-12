Ricardo Monreal se defiende de las acusaciones en su contra: “Quien nada debe, nada teme”

El diputado Ricardo Monreal, se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que “quien nada debe nada teme” e incluso exhortó a invitó a quienes lo difamaron a que presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener "espero que el lunes o martes las puedan dar a conocer".

A través de un video difundido en su cuenta de X @RicardoMonrealA aclaró que no hubo recorte alguno en el Senado de la República y que incluso se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo "sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace dos días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto".

"Antes de aprobarse Adán Augusto sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad", afirmó Ricardo Monreal.

Ante la información inexacta que hoy se leyó en la tribuna del Senado, es pertinente hacer las aclaraciones correspondientes y no permitir aseveraciones falsas o infundios. Las y los mexicanos merecen la verdad. Comparto documentos que cito en el video:https://t.co/oC7sIZjIGb pic.twitter.com/Q2tozEzuAb — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 14, 2024

Reconoció que en su vida "la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios o del gobierno provenían cuando yo era opositor pero de igual forma de donde provengan les haré frente con la verdad, veamos cuáles son las aseveraciones, la presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante".

"El presupuesto no fue arbitrario, ni menos faccioso o unipersonal", sostuvo Ricardo Monreal.

A continuación el discurso ppintegro de Ricardo Monreal:

Hoy, desde la tranquilidad de mi hogar, que era de las pocas tardes que me dedicaba a mi familia y a leer, tengo que aclarar los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace dos días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad.

Inclusive, recordamos él y yo el fideicomiso del que dispone el Senado por más de mil millones de pesos que desde la construcción del edificio están a disposición de esa Cámara y que siendo yo líder de la Cámara no dispuse y que cada año se incrementa con los intereses. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé.

En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios o del gobierno provenían cuando yo era opositor pero de igual forma de donde provengan les haré frente con la verdad, veamos cuáles son las aseveraciones, la presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante.

También sobre los contratos de elevadores por 90 millones de pesos. En ambos casos existen licitaciones públicas, pero no solo. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Ahí están los oficios y los resultados de ellas. Precisamente lo hice en previsión de que en un futuro pudieran surgir este tipo de perversidades políticas.

Durante el lapso de tiempo en el que me honré en presidir la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna.

Semestralmente solicité ampliar el programa de auditorías en especial sobre las contrataciones de infraestructura tecnológica de la información y las de mayor relevancia de su monto contratado.

Por lo que de septiembre del 2018 a diciembre del 2023 se realizaron 77 auditorías en promedio de 13 por año. Asimismo, se revisaron todas las cuentas públicas del 2018 al 2022 y hubo 45 recomendaciones y solo una observación, totalmente solventadas.

Por todo esto afirmo que quien nada debe, nada teme. Y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso.

Invito, por cierto, a que sí se presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener. Espero que el lunes o martes las puedan dar a conocer. Y qué bueno que la transparencia sea nuestro punto de partida. Me parece pertinente.

Creo que el Senado puede desempeñar perfectamente su función con este presupuesto. Yo fui el líder seis años, incluso cuando llego a la Cámara de Diputados me doy cuenta de lo castigado que están diputados y diputadas, que perciben menos, menos de la mitad que los senadores y que están rezagados diputadas y diputados con el tiempo, en su dieta, en su función y en su trabajo de gestión.

El presupuesto no fue arbitrario, ni menos faccioso o unipersonal. De manera coordinada se analizaba conjuntamente con personas servidoras públicas del Ejecutivo Federal todos los rubros y se coordinó de manera correcta entre ambas instituciones y poderes. Buenas tardes.

Sigue leyendo:

Alejandro Armenta toma protesta como gobernador de Puebla | EN VIVO

Joven discute con su novio y se lanza contra un camión, la atropellan tres veces | IMÁGENES FUERTES