Minimiza Sheinbaum diferendo entre Monreal y Adán Augusto

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “algo menor” al diferendo entre los legisladores Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Además aseguró que estas diferencias no afectarán las reformas constitucionales que se discuten en las cámaras.

“Si tienen algún tema, hay instancias para denunciar. Además se tiene que investigar”, dijo Sheinbaum Pardo en su llegada al Centro de Atención a Visitantes (Catvi), de la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. “Son asuntos normales entre ellos”, añadió.

Presidenta Claudia Sheinbaum

El senador Adán Augusto López acusó al diputado y ex senador Ricardo Monreal de presunta corrupción a través de contratos irregulares. La mandataria comentó que en su momento podría hablar con ambos líderes del movimiento de Transformación en el Congreso. “Les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, cabeza fría”.

Finalmente rechazó haberse reunido con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a esta ciudad, donde el tabasqueño vive el retiro de la vida pública. “No, no, no. Hay que dejarlo descansar, él está descansando y hay que respetarlo”, finalizó.

¿Qué pasó entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López?

Debido al recorte de 124 millones de pesos que registró, el Senado de la República, inició también recortes de los que llamó “negocios irregulares o con sospechas de corrupción” que al interior de la Cámara alta, lo que provocó señalamientos y expresiones de defensa por parte del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Primero fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, quien criticó el recorte hecho a su presupuesto por lo que informó que iniciaron el procedimiento con dos concesiones millonarias que no funcionan o con sospechas de corrupción. El primero se trata de la empresa Full Service de México que se encarga de los archivos del Senado, que tiene un contrato por 60 millones 529 mil pesos.

“Y no nada más. Iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso del conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Services de México, y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente, más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente año por año en este Senado de la República.

Sin decir nombres, comentó que como parte de la eliminación de negocios “añejos” y que año con año se renovaban, el segundo proceso es para el Grupo Piasa, que se encarga del mantenimiento de los elevadores, que están en mal estado, y que cuentan con un gasto de 90 millones 427 mil 500 pesos.

“Informo a la asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90 millones 427 mil 500 pesos a una empresa que se llama Grupo PIASA. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa.Por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo”, expresó luego de que do senadoras se quedaron atoradas en el elevador.

Adelantó que la próxima semana darán a conocer 3 o 4 más acciones de rescisión de contratos que tienen diversas irregularidades.

Quien se sintió aludido fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anterior titular de la Jucopo en el Senado, quien calificó de “infundios”, los dicho López Hernández, por lo que invitó a su homólogo a que presente la documentación correspondiente.

“Por todo esto afirmo, el que nada debe, nada teme, y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Invito por cierto a que sí se presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener. Espero que el lunes o martes las puedan dar a conocer. Y qué bueno que la transparencia sea nuestro punto de partida. Me parece pertinente”, expresó.

Expresó que durante su gestión al frente del Senado, hubo una escrupulosa revisión de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría interna, además de que entre otras cosas, solicitó, semestralmente, ampliar el programa de auditorías, en especial sobre las contrataciones de infraestructura tecnológica de la información y las de mayor relevancia de su monto contratado, por lo que de septiembre del 2018 a diciembre del 2023 se realizaron 77 auditorías, en promedio de 13 por año.

No obstante, lamentó que los ataques, que siempre ha recibido de la oposición, durante su labor pública, ahora provengan de su propio partido.

Sigue leyendo

Alejandro Armenta toma protesta como gobernador de Puebla | EN VIVO