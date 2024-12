Dirigente del PRI acusa a Galindistas de desestabilizar el proceso electivo interno

Tras anunciar que mañana presentará su renuncia al interinato en la Presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Sara Rocha Medina acusó que desde el Ayuntamiento de la capital se organiza un plan para desestabilizar el proceso de renovación de dirigencia, incluida la toma de la sede tricolor.

"Traigo un audio donde andan convocando gentes del Ayuntamiento instruidos por el presidente me parece que ya van a ir a tomar el partido y quieren desestabilizarlo", expresó.

Sin embargo, la dirigente estatal tricolor sostuvo que siempre en los procesos de dirigencia caldean los ánimos de los grupos políticos, pero condenó que en esta ocasión el objetivo sea impedirque el domingo no haya registros con la toma del partido;

"El presidente de la capital los está incitando a que vayan a irrumpir en un proceso interno del PRI con todas las alevosías y premeditaciones de los trabajadores del Ayuntamiento", estableció.

Agredieron a funcionarios del Consejo Político de SLP

Recordó que la regidora Margarita Hernández Fiscal y el funcionario José Jonguitud agredieron hace unos días al secretario técnico del Consejo Político Estatal, Alberto Rojo Zavaleta y a su esposa, para luego "querer hacerse pasar como mártires"

Enrique Galindo Fue sacado del PRI en SLP Foto: Archivo

Sara Rocha descartó que vayan a blindar el edificio de la colonia ISSSTE y será la Comisión de Procesos Internos quien determinaría fijar una sede alterna, "esta muy visto que están desesperados y quiere mandar tomar el partido porque no les queda otra alternativa que se registren", enfatizó.

En torno al proceso interno, Sara Rocha mencionó que se registrará el próximo domingo para buscar presidir el CDE priista ya en un periodo completo de tres años, pues actualmente cubría el interinato tras la renuncia del ex funcionario y amigo del ex gobernador Juan Manuel Carreras López, Elías Pesina, quien se incorporó al proyecto galindista y pidió que no se desborden las pasiones en el proceso electivo interno, ya que puede participar cualquiera con el apoyo de conejeras y consejeros, comités municipales y sectores, pero atisbó que por el momento el alcalde Galindo está imposibilitado para competir ya que está expulsado.

