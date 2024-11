¿Qué pasará con la CDNH?: Paulina Hernández Diz profundiza en "A Fuego Lento" su proyecto como aspirante

En medio de una incertidumbre mundial a raíz de las pasadas elecciones en Estados Unidos, el clima político en México también se encuentra en un momento complicado debido a situaciones que pueden afectar el desarrollo administrativo, comercial y legal de manera nacional e internacional, siendo el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos humanos un punto crítico para el país a corto y largo plazo.

Por medio de la mesa de opinión "A Fuego Lento" conducida por Alfredo González e Isaías Robles, en el Heraldo Radio, expertos y expertas de primer nivel se reúnen con la intensión de analizar todos los aspectos de estas incógnitas gracias a la participación de Paulina Hernández Diz, candidata a la presidencia de la CNDH, quien profundiza en el proceso interno para encabezar la Comisión.

Respecto a lo que se vive en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, 6 de noviembre, el Senado avaló la terna para elegir la próxima Presidencia de la CNDH, conformada por Nashieli Ramírez Hernández, Paulina Hernández Diz y Rosario Piedra Ibarra, siendo esta última, la peor evaluada para la contienda.

No obstante, todo el proceso ha sido descrito, a pesar de señalamientos de un claro favoritismo para el puesto, como "Mucho más abierto, mucho más público, incluso que las anteriores convocatorias par presidir la CNDH", así lo declara Paulina Hernández Diz durante su participación en Heraldo Medio Group.

Una reelección en la CNDH sería condenada por organismos internacionales

Créditos: Cuartoscuro

De origen jalisciense y siendo licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara, Paulina Hernández se describe como una opción fuerte para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además aseguró que dentro de su vocación cuenta con un punto importante, no tiene compromisos políticos con nadie.

“Más allá de las disputas que pueda haber al interior de los partidos, creo que puedo ser vista como alguien que sabe conciliar, como alguien que no tiene ningún padrino, ninguna madrina, no tengo un compromiso político con nadie”, expresó Diz

Además, Hernández Diz señaló que una reelección en la CNDH sería un error de acuerdo a los principios del gobierno de Claudia Sheinbaum, así mismo, la experta en leyes puntualizó en la existencia de algunos criterios internaciones que condenan la reelección de organismos internacionales relacionados a la protección de los derechos humanos.

"Yo he escuchado a la presidenta hablar de la no reelección, entonces, sin asumir nada, creo que ella misma no lo ve como una opción en general (...) Hay criterios internacionales que hablan de la no reelección en estos organismos, para evitar que no sean autónomos, que pierdan legitimidad", dijo Paulina Hernández Diz