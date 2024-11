Esperan resolución de procedimiento administrativo en PC para determinar si Naucalpan mandata la demolición del edificio en riesgo de colapso

A más tardar en dos semanas será posible conocer los resultados del procedimiento administrativo en materia de Protección Civil sobre el Edificio de la colonia Alfredo Bonfil que está en riesgo de colapsar, para determinar si legalmente procede su demolición, la cual, correría a cargo del propietario del inmueble, aseguró Angélica Moya Marín, presidenta municipal de Naucalpan.

Previamente, Protección Civil y Bomberos municipal, informó que los peritos contratados por el supuesto propietario del edificio coincidieron con la dependencia en que no es posible hacer reparaciones, y que cualquier momento puede desplomarse.

“Se abrió un procedimiento en materia de PC, la idea es que se le desahogue su garantía de audiencia al dueño o poseedor de ese inmueble. Una vez determinado el procedimiento, dependiendo de los resultados, si el edificio está apto legalmente para demolerse”.

La alcaldesa dijo que una persona que dice ser el dueño del edificio de 4 pisos presentó un oficio ante el Ayuntamiento, pidiendo que este no fuera demolido; pero dependerá de los resultados del proceso administrativo de PC; y en caso de sea determinada la demolición, se mandatará la misma, por el riesgo que representa para los vecinos del lugar.

“Una persona que dijo estar interesado, no se apersona como el dueño, pero sí dice está interesado, nos dice detengan, es mi propiedad, no sabía, me enteré, detengan la demolición. Pero no, no estamos en un proceso de demolición todavía, después del proceso en materia de PC o administrativo, estaremos en posibilidades de saber si ese inmueble se puede demoler o no”.