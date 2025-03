Clara Brugada firma decreto para prohibir corridas de toros con violencia en CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó la firma del decreto en el que se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para prohibir las corridas de toros con violencia en la capital del país, “con esta promulgación la Ciudad de México se pone nuevamente a la vanguardia de ser una ciudad de derechos y de libertades para proteger a los animales y erradicar la violencia”, dijo durante la conferencia de prensa.

A partir de la publicación de este decreto, que entrará en vigor este miércoles 26 de marzo, se prohíben de manera definitiva las corridas de toros con violencia, así como la muerte del animal dentro y fuera del ruedo. Además se protege la integridad física de los toros, prohibiendo los maltratos dentro y fuera del espectáculo con objetos punzantes que provoquen heridas, lastimaduras o muerte al toro como banderillas, espadas, lanzas, entre otros. También se protegen los cuernos del toro para evitar daños a otras especies o personas. Finalmente se limita el tiempo de la corrida a 15 minutos por toro.

Tauromaquia podría transformar sus eventos por completo

Buscan tauromaquia libre de violencia en la capital

Con lo anterior se crea la figura de espectáculo taurino libre de violencia, garantizando la continuidad de las actividades en la Plaza de Toros, pero con nuevas reglas para evitar la pérdida de empleos; permitiendo la evolución del espectáculo. “Esta ley no va en contra de la cultura, sino a favor de su evolución”, explicó la jefa de Gobierno y enfatizó en que ninguna tradición, por antigua que sea, justifica la violencia hacia los animales. “Que ningún toro debe ser torturado, para entretener a otros, no en este día, no nunca más”, afirmó.

¿Corridas de toro pueden cambiar en la CDMX?

Clara Brugada insistió que existen las condiciones para que el espectáculo taurino se transforme. Aseguró que el Gobierno a través del Consejería Jurídica se encuentra listo para enfrentar amparos por parte de los empresarios taurinos que no están a favor del decreto, dijo que hasta ahora no hay quien quiera se haya opuesto al decreto. Agradeció también a las organizaciones y defensores de animales que impulsaron esta ley “con firmeza y sensibilidad y con argumentos, su labor ha sido fundamental”.

La reforma a la Ley de Espectáculos Públicos con Animales concilia una propuesta ciudadana y los reclamos de organizaciones sociales con la abolición del maltrato a los animales, al tiempo de preservar la tradición taurina, pero sin violencia animal. Con esta promulgación la… pic.twitter.com/eFzOtNVxWo — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 25, 2025

La jefa de Gobierno instruyó a la Consejería Jurídica del Gobierno, encabezada por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, a avanzar en la creación de los reglamentos de la ley para que las modificaciones legislativas tengan efecto. Por lo que a partir de la siguiente temporada taurina que se celebra en la Plaza de Toros, ya se regirá bajo este decreto. El Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, insistió en la disposición de la administración para la continuidad de los espectáculos taurinos, logrando el consenso con los empresarios.

Tauromaquia sin violencia podría extenderse a toda la República

La diputada del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México , Jannete Guerrero Maya propuso una iniciativa a fin de establecer las corridas de toros sin violencia a nivel nacional. Para lo cual, desde el órgano legislativo, se busca impulsar una serie de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Lo anterior, en el marco de la publicación en la Gaceta Oficial capitalina de la prohibición de corridas de toros con violencia.

Esto retoma los cambios que se realizaron en la capital que son: se prohíben las lesiones y la muerte del toro dentro y fuera de la plaza; proteger los cuernos del toro para prevenir lesiones a otros animales o personas; la prohibición de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro; y se define que el tiempo máximo de actuación para cada toro será de 15 minutos, con un límite de 6 ejemplares por evento.

PT apoya establecer corridas de toros a nivel nacional

Toros sí sienten dolor

Guerrero Maya explicó que, de acuerdo con investigaciones de la Universidad Complutense de Madrid, los toros sienten dolor, estrés y angustia extrema en una corrida.

De igual forma, recalcó que es falso que con estas prohibiciones el toro de lidia desaparecerá, ya que en países donde se han prohibido las corridas con muerte, esta raza bovina ha sido reubicada en reservas naturales.

Además de que en México, el campo ganadero representa sólo el 0.02 por ciento del territorio nacional, lo que hace insostenible la idea de que la crianza del toro de lidia sea un pilar económico. Puntualizó que la mayoría de los trabajadores del sector taurino tienen otras fuentes de ingreso y que la tauromaquia sólo representa una parte marginal de su actividad económica.

Afirmó que el modelo de espectáculos sin sangre permitiría que toreros, ganaderos y empleados de plazas continúen desempeñando su labor sin necesidad de recurrir a la violencia.

“México tiene la oportunidad de ser un referente internacional en la defensa de los derechos de los animales. No debemos temer al cambio. Hoy podemos ser la generación que puso fin a la violencia en la tauromaquia sin perder su esencia”, manifestó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictaminación.

