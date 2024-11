Chiapas replicará estrategia de Zacatecas para contener la violencia

Oscar Alberto Aparicio Avendaño recibió un reconocimiento del gobierno de Zacatecas este viernes, al tiempo que se anunció su salida como subsecretario de seguridad pública del Estado.

El capitán piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana y con estudios de postgrado militares en el extranjero, dirigirá la estrategia de seguridad pública en la administración de Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas, confirmaron fuentes del gobierno estatal.

El gobernador David Monreal adelantó que la estrategia de contención de la violencia implementada en el estado ha causado interés de otras entidades que han pedido apoyo a Zacatecas:

“Uno de los nuestros, el subsecretario de seguridad, tenga la invitación y la posibilidad de ir a mostrar toda esta estrategia de paz, a algún estado que hoy atraviesa por las circunstancias que nosotros ya vivimos y que lo he dicho, no quiero echar campanas al vuelo, pero ha mejorado mucho y espero se vaya consolidando, me refiero al subsecretario Aparicio que va a cumplir con otra encomienda y vamos a ayudar a otros estados de la República”, informó el mandatario estatal.