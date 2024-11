"Temo por mi seguridad": Nicole es golpeada por motociclistas en Chiapas, denuncia a su expareja de planear el ataque

Hace 4 días, el 21 de noviembre, Nicole fue atacada a golpes por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta en el estado de Chiapas. De acuerdo con el relato de la víctima que viajaba en su automóvil, no le robaron absolutamente nada ni agredieron a una amiga que venía de acompañante, únicamente hubieron amenazas. "Para que sigas con tus demanditas", exclamaron los agresores de la joven.

Nicole ha utilizado sus redes sociales no solamente para mostrar la denuncia que ha interpuesto en contra de su expareja identificada como Carlos "N" ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), también ha relatado la serie de violencias que ha sufrido en los últimos meses.

Ella se casó con Carlos "N" durante el pasado mes de mayo de 2023, sin embargo descubrió su infidelidad con una mujer identificada como Paola "N". A pesar de que Nicole lo confrontó para buscar explicaciones, él únicamente le pidió terminar la relación y se alejó sin decir una palabra.

Fue mediante plataformas digitales que Nicole, tras la agresión que sufrió, denunció a Carlos "N" y Paola "N" de cualquier cosa que le suceda a ella, su familia y sus amigos. "Traté de evitar hablar el tema pero esta situación me ha rebasado, temo por mi seguridad y la de mis seres queridos", publicó en redes.

La denuncia de Nicole Rincón en redes sociales

Foto: Especial

Feminicidio en Chiapas: Justicia para Mónica Delgado

El estado de Chiapas en lo que va del año ha registrado al menos 30 casos de feminicidio, siendo una entidad con Alerta de Género. La violencia que sufre las mujeres en la entidad se vio materializada recientemente durante la madrugada 19 de noviembre, al interior de un domicilio en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde fue víctima de feminicidio la reconocida maquillista mexicana Mónica Delgado Castellanos.

Habitantes de la colonia Terán han relatado a las autoridades que previo al hallazgo del cuerpo de Mónica Delgado Castellanos, en el domicilio de la víctima se escuchó una fuerte discusión, incluso otros aseguran haber oído gritos de auxilio. Posteriormente observaron salir del sitio a un hombre con las características de su pareja. Segundos después, huyó arriba de un automóvil marca Suzuki, modelo Ignis con placas DPK429B.

Al llegar los cuerpos de emergencia era demasiado tarde, Mónica se encontraba sin signos vitales y una serie de golpes en el cuerpo, cara y cabeza. Un reporte preliminar de los mismos paramédicos reveló que la causa de muerte habría sido traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones. Hasta el momento no hay informes sobre la detención del presunto feminicida identificado como Miguel Ángel "N".

Mónica Delgado ha sido víctima de feminicidio en Chiapas

Foto: Especial

Acceso a la justicia, un camino con obstáculos para las mujeres

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la República Mexicana en 2023 registró 827 feminicidios.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas. Ante este panorama, especialistas en perspectiva de género hacen un llamado a la empatía y el reconocimiento de la realidad, desde qué punto se habla del tema para poder avanzar en una sociedad más igualitaria y libre de violencias.

Cada día, 140 mujeres y niñas son asesinadas por su pareja o un miembro de su familia, lo que significa un feminicidio cada 10 minutos, según un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por otro lado, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que tan solo durante el primer bimestre del 2024, es decir de enero a febrero, se registraron 48,893 llamadas de emergencia por violencia contra mujeres y niñas en el país.

Apenas este 25 de noviembre miles de mujeres marcharon en el marco del Día Internacional de Erradicación de la Violencia de Género

Foto: Cuartoscuro

Seguir leyendo:

Reconocida maquillista y madre de dos niños: ella era Mónica Delgado Castellanos, víctima de feminicidio en Chiapas

¿Quién es Sheyla, joven de 26 años localizada sin vida en el cuarto de un policía tras estar desaparecida?

Captan momento en que pareja de maquillista Monica Delgado huye rumbo a San Cristobal después de matarla: VIDEO