Reconocida maquillista y madre de dos niños: ella era Mónica Delgado Castellanos, víctima de feminicidio en Chiapas

Fue durante la madrugada de este martes 19 de noviembre, al interior de un domicilio en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, donde fue víctima de feminicidio la reconocida maquillista mexicana Mónica Delgado Castellanos. Hasta el momento no hay personas detenidas por el caso, sin embargo, su pareja identificada como Miguel Ángel es investigado por ser el presunto autor del crimen.

Habitantes de la colonia Terán han relatado a las autoridades que previo al hallazgo del cuerpo de Mónica Delgado Castellanos, en el domicilio de la víctima se escuchó una fuerte discusión, incluso otros aseguran haber oído gritos de auxilio. Posteriormente observaron salir del sitio a un hombre con las características de su pareja. Segundos después, huyó arriba de un automóvil marca Suzuki, modelo Ignis con placas DPK429B.

Al llegar los cuerpos de emergencia era demasiado tarde, Mónica se encontraba sin signos vitales y una serie de golpes en el cuerpo, cara y cabeza. Un reporte preliminar de los mismos paramédicos reveló que la causa de muerte habría sido traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones.

El estado de Chiapas en lo que va del año ha registrado al menos 30 casos de feminicidio, siendo una entidad con Alerta de Género. De manera extraoficial ha trascendido que el presunto feminicida era asistente en un salón de belleza propiedad de Mónica. El hombre antes de cometer el asesinato, habría apagado las cámaras de seguridad alrededor de las 02:00 horas.

Era madre de dos hijos y vivía en la capital chiapaneca

Foto: Facebook / Mónica Castellanos

En sus redes sociales, Mónica de 35 años de edad sumaba más de 12 mil seguidores, principalmente por su trabajo como maquillista, sin embargo, ella reveló que tenía estudios en Administración y Gestión Turística, pero que la misma vida y proyectos de emprendimiento la llevaron a lo artístico corporal.

Según las fotografía que ella compartía en sus plataformas digitales, tenía una relación de más de 7 años con Miguel Ángel "N" y era madre de dos hijos, una niña de 2 años y un niño de 10 años. Ella en su perfil de Instagram se describía como una mujer viajera, alocada y alegre.

Familiares, amigos y colectivas feministas en Chiapas exigen a las autoridades no solamente un castigo para el responsable, también una investigación con perspectiva de género y que no criminalice a la víctima. Desean que se agoten todas las líneas de investigación.

"Hoy se fue una de las grandes, que no te merecías lo que te pasó, eras una excelente mamá, hija y una bella persona, vuela alto te mereces brillar como la hermosa estrella que eras", se lee en uno de los mensajes en el perfil de Mónica

"¡Amiga hermosa!! No puedo creerlo me parte el corazón que ya no estés con nosotros, esperamos que se haga justicia! Un beso hasta el cielo", publicó uno de sus amigos de Mónica