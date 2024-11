El mecanismo de protección a periodistas se activó en Zacatecas luego de que Norma Galarza Flores, directora del portal de noticias La cueva del lobo, fuera intimidada a través de un mensaje vía WhatsApp. El domingo 17 de noviembre, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz publicó un comunicado donde informaba una agresión a las fuerzas de seguridad en el municipio de Tabasco donde resultó abatido un atacante y otro fue detenido.

Sin embargo, autoridades municipales y familiares de los detenidos negaron esta versión y aseguraron que los policías estatales tendrían responsabilidad en la muerte del joven, criminalizado por las autoridades; estas versiones fueron recopiladas por Norma Galarza en su columna semanal, así lo explicó la periodista afectada: “Publico una crónica sobre lo que ocurrió en Tabasco, Zacatecas el pasado 17 de noviembre de 2024, en el que resultó muerto el joven Omar Dávalos Ledezma, presuntamente agredido por la fuerza policial que se llama Fuerzas de Reacción Inmediata, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública”.

En un grupo de WhatsApp donde participan policías estatales se realizaron comentarios que amenazaban la integridad de la periodista a raíz de su columna. Uno de los integrantes de este grupo y amigo de Norma tomó captura de pantalla y alertó a la periodista preocupado por las amenazas: “Entré en pánico y mi primera reacción fue pues, si me quieren hacer algo pues lo van a hacer y al final yo lo que quise es en un primer momento salvar mi reputación, decir no, estos si llegan y me quieren joder van a decir, tenía armas, nos atacó, tenía drogas”, agregó la comunicadora.

FGJE brinda protección a periodista

FOTO: Omar Hernández

Norma Galarza denunció estos mensajes ante la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, donde se dio aviso a la Secretaría de Gobernación, que inició una carpeta de investigación, según lo detalló Allan López Badillo, fiscal especializado de Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: “Cada asunto es distinto, pero de manera simultánea nosotros activamos lo que es el mecanismo de protección de periodistas y de personas defensoras de Derechos Humanos”; información que fue confirmada por la periodista: “Si, ellos… ellos activan inmediatamente lo del mecanismo de protección a periodistas a nivel nacional, también del mecanismo me mandan un mensaje, todavía yo estaba en la fiscalía cuando me mandaron el mensaje”, corroboró Galarza Flores.

Protegen a Norma Galarza por mensajes intimidantes

Desde la Fiscalía especializada en Derechos Humanos se aseguró que Norma, al igual que otros periodistas con medidas de protección, están monitoreados de manera permanente; se les otorgó un número directo y se alertó al 911 para que estén atentos a cualquier llamado de emergencia: “Estamos nosotros atentos 24 horas del día, los siete días de la semana para en caso de que exista algún riesgo, nosotros inmediatamente activamos la protección (…) para la protección de datos personales no proporcionamos el domicilio exacto, sino simplemente decimos la colonia o la calle por donde pueden llevarse a cabo este tipo de rondines”, explicó el fiscal especializado López Badillo.

Autoridades investigan el responsable de los mensajes intimidantes

FOTO: Omar Hernández

Norma Galarza espera que las autoridades puedan determinar el origen de los mensajes intimidantes mientras lamenta no poder confiar en los policías, señalados en varias ocasiones de impedir el trabajo informativo: “No es posible que estemos trabajando bajo amenazas o bajo asedio cuando simplemente estamos dándole voz a gente que nos está, que está confiando en nosotros, porque se supone que esa es nuestra misión, darle voz a la gente que viene y nos pide porque sienten que pueden confiar en nosotros (…) ¿y ahora resulta que hasta de las autoridades tenemos que cuidarnos? Esto es muy grave, esto ya rebasa todo”. La periodista zacatecana continuará ejerciendo su profesión bajo el amparo del mecanismo de protección.

Sigue leyendo:

CURP Biométrico: ¿dónde y cómo tramitar el documento gratis?

Google Maps: Así puedes proteger tu casa de los ladrones con esta poderosa herramienta

edg