Fiscalía de Edomex busca a familia de un bebé que hallaron en Toluca en 2022

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) anunció que busca a la familia de una bebé que fue hallado en un predio en el municipio de Toluca, esto desde el pasado 29 de octubre del año 2022, las autoridades refuerzan el mensaje para que la población ayude a llegar con los padres del menor.

Desde la fecha que colocan en la ficha donde aparece el retrato hablado del menor, ha sido resguardado por las autoridades, por la fecha en que se reportó el hallazgo el niño, cuyo nombre se desconoce o más detalles, incluyendo alguna fotografía actual, tendría 3 años de edad.

uD83DuDCCDTu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para identificar a la siguiente persona comunícate al uD83DuDCDE800 890 2940 y ?? 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/veH6WKGIbj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 26, 2025

¿Cómo identificar al menor hallado en Toluca en 2022?

En la ficha de búsqueda indican que es una bebé del género femenino de aproximadamente 3 meses de edad. Ella es de complexión delgada, cara redonda, su frente es mediana y cejas pobladas con ojos medianos color café oscuro. Su nariz es recta y boca mediana, pomulo prominente y mentón redondo.

El día que lo hallaron, estaba vestido con un pañalero de poliéster, color blanco con una flecha de color azul en el centro con una leyenda: you are loved little on baby mick", el cual contenía tres botones metálicos, Además tenía un suéter de color azul con un diseño de un oso con mariposa. Usaba un pants de poliéster color azul con figura de triángulo pequeño.

En caso de contar con detalles para localizar a sus familiares, la Fiscalía ofrece los siguientes teléfonos y contacto:

722 379 0518

800 890 2940

800 7028 770

Correo electrónico: redes. odisea@gmail.com