La caravana migrante encuentra obstáculos en su camino a EU: acusan amenazas y hostigamiento del INM

En las últimas horas, los migrantes que participan en la caravana que busca llegar desde Chiapas hasta Estados Unidos han sufrido amenazas y hostigamiento para que ya no sigan en su camino rumbo a cumplir el sueño americano, así lo han dado a conocer ellos mismos. .

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo que los migrantes que intentan avanzar hacia la Ciudad de México, han sufrido acoso, inseguridad y amenazas por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y de los elementos de seguridad.

Cabe recalcar que esta caravana partió de Tapachula el pasado 20 de noviembre y avanzan pocos kilómetros por el freno que pone el personal de migración.

Estas personas buscan ganarse la vida de manera honesta. FOTO: Archivo.

Los migrantes han ido dispersándose en suelo mexicano

De inicio salieron unas tres mil personas de diferentes nacionalidades; sin embargo, estas se van dispersando conforme van avanzando, debido a diversos motivos y a la fecha camina solo la mitad de migrantes.. A día de hoy, ya han avanzado 148 kilómetros.

Se estima que esta será la última caravana del año y tal como lo han señalado esperan avanzar lo más posible antes que llegue nuevamente al poder Donal Trump en Estados Unidos.

El temor de estas personas se centra en la política migratoria del republicano, el cual prometió aumentar los espacios en los centros en los que se suele retener a los indocumentados, mientras esperan la resolución de sus estatus ante la ley norteamericana.

Muchas de las personas que buscan llegar al otro lado de la frontera quieren escapar de la pobreza o la violencia. FOTO: Archivo.

Esperan llegar antes de que Trump tome la presidencia de EU

Si bien, una vez que lleguen a Estados Unidos estarán al acecho de las autoridades, confían en que su trabajo sea lo que les permita mantenerse en la nación actualmente liderada por Joe Biden.

Para muchos la situación es de urgencia, debido a que no pueden volver a sus países, ya que algunos lo vendieron todo para tratar de buscar una mejor vida, otros están amenazados por grupos criminales y otros más no tienen un plan b en caso de no cumplir con este objetivo que los ha hecho trasladarse varios cientos de kilómetros.

