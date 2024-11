Expacientes de Marilyn Cote revelan lo que vivieron con la supuesta psiquiatra; "medicaba a una niña de 8 años"

Marilyn Cote, una abogada que se hacía pasar por psiquiatra y doctora en neurociencia, ha sido tema de conversación en redes sociales durante las últimas semanas debido a que con cédulas y títulos apócrifos recetaba medicamentos controlados a sus pacientes, que confiaban en lo que ella aseguraba ser: "especialista en desórdenes mentales".

Sin embargo, ya fue desenmascarada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo con Eurípides Flores, abogado de este institución, tras realizarse una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas, se confirmó que Cote no cuenta con cédulas profesionales relacionadas con temas de salud, por lo que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla informó que ya se han recibido al menos cinco denuncias de personas que fueron atendidas por la supuesta psiquiatra, quien también falsificaba documentos y recetaba fármacos sin el sustento legal indispensable.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que desde el pasado 7 de noviembre la clínica “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, ubicada en las Torres Médicas Angelópolis, fue suspendida y ya trabaja con la Secretaría de Salud de Puebla para clausurarla de manera definitiva, tras las graves irregularidades que se han encontrado.

En diversos medios de comunicación se han dado a conocer los testimonios de algunos de las víctimas de esta abogada, que actualmente se encuentra prófuga de la justicia, luego de que el pasado jueves 14 de noviembre se venciera el plazo que tenía para entregar los documentos probatorios de su formación profesional en el área de salud.

Aurora Mendoza, madre de Bryant, presunta víctima de Cote, reveló en una entrevista con Grupo Fórmula lo ocurrido con su hijo, quien fue paciente de la presunta psiquiatra. Detalló que su hijo fue tratado por temas de adicción a la marihuana; sin embargo, ella no estaba en Puebla, sino en Nueva York.

"Una persona me la recomendó, me dijo de ella, yo miré en su Facebook, sus redes sociales, la verdad a grandes rasgos yo veía que era una eminencia de doctora", señaló.

Fue la hermana de doña Aurora quien llevó a Bryant con Marilyn Cote y tras su primera consulta, le indicó que tendría su diagnóstico en 15 días, incluso lo invitó a trabajar con ella en temas de publicidad, sería su modelo y aparecería en videos y fotos con ella en redes sociales. Lo medicó y 15 días después cuando le entregarían el diagnóstico, le informaron a la tía que Bryant se quedaría en la clínica, donde le cubrirían sus gastos y le rentarían una habitación.

"Me dice que mi hijo era un narcisista, un psicópata maligno, que tenía trastornos de la personalidad, que tenía esquizofrenia, bipolaridad", agregó Mendoza, por lo que ya presentaron una denuncia contra ella.

Bryant, de 24 años, además le informó a su madre que se casaría con ella de manera forzada, ya que Cote "se le metió a la cama" y con ese motivó lo manipuló para que se casaran. A pesar de que el joven sufrió maltratos y se la pasaba medicado, logró escapar hacia Estados Unidos.

Una más de las víctimas de Marilyn Cote, quien no reveló su identidad, compartió en una entrevista con Tv Azteca que desde la primera consulta que tuvo con la presunta neuropsicóloga, recibió su diagnóstico: trastorno límite de la personalidad y de inmediato le recetó un medicamento que la haría "descansar".

Si bien al principio notó una mejoría, posteriormente comenzó a tener alucinaciones derivadas de los medicamentos que le fueron recetados.

Luego de que le aumentaran las dosis del antipsicótico llamado Quetiapina, a la paciente le detectaron diabetes de un momento a otro, ya que se había alterado su metabolismo. Esta expaciente ha decidido no interponer una denuncia por asuntos personales ante la Fiscalía de Puebla.

Carolina Bolaños Vivas relató que hace cuatro años, cuando su hija tenía 8 años de edad, decidió llevarla con Cote; sin embargo, sólo acudió dos veces a terapia.

"La primera vez no me dejó entrar con ella, siendo que tenía 8 años, en la segunda ya pude entrar con ella y entonces me dijo, porque yo le había preguntado que si se podía hacer algún test o algo de coeficiente porque mi hija sacaba muy buenas calificaciones, y me dijo 'tu hija ni es tan inteligente'", comentó.