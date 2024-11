¿Cómplice de Marilyn Cote? Pacientes de Rodrigo Orcaja, novio de la falsa psiquiatra, lo denuncian por violento

El caso de Marilyn Cote, la abogada que fingía ser psiquiatra y daba consultas en Puebla, sigue intrigando a la sociedad mexicana. Miles de personas todavía se preguntan cómo fue que la mujer llegó a medicar a cientos de personas que atendía, sin contar con un cédula profesional en medicina.

Según las investigaciones, los testimonios de sus pacientes y fotografías de las recetas que entregaba, Marilyn Cote no contaba con cédula profesional para prescribir medicamentos. Sin embargo, podía medicar a sus pacientes gracias a que tenía la cédula profesional de un hombre que sí estudió medicina; se trata del psiquiatra Rodrigo Orcaja, a quien Cote presentaba como su novio.

Aunque Orcaja ha negado la relación sentimental con Cote y ha dicho que él era su psiquiatra, su testimonio aún genera dudas, puesto que cada día se dan a conocer nuevos e inquietantes detalles sobre el caso de la abogada. En una grabación, que recientemente se hizo viral, se puede ver que el psiquiatra acudió al fraccionamiento donde vivía Cote y ahí pasó de puerta en puerta presentándose como la pareja de la mujer.

En este sentido, los internautas debates sobre si Orcaja en realidad sería un cómplice de Cote, pues argumentan que ningún especialista de la salud se prestaría a seguir las mentiras de sus pacientes, ni mucho menos acudirían a la casa de uno de sus pacientes para fingir una relación sentimental.

Ahora, en medio de la polémica que rodea a Rodrigo Orcaja, una joven utilizó las redes sociales para denunciar que el especialista también sería violento con sus pacientes. A la queja se han sumado capturas de pantalla que muestran todos los comentarios y reseñas negativas que ha recibido el psiquiatra en la aplicación de Doctoralia. Las acusaciones contra el presunto novio de Cote han ocasionado que cada vez más personas lo señalen como un cómplice de la abogada.

Una de las pacientes de Orcaja detalló - a través de un video publicado en TikTok - que ella acudía a terapias con el psiquiatra, pero que dejó de asistir debido a un episodio violento que vivió dentro del consultorio, donde el especialista aparentemente la denigró y puso en duda sus capacidades intelectuales.

"Mi experiencia fue horrible. Yo salí llorando de ahí (de la consulta). Contacté a este doctor, que no es como Marilyn Cote, él es aún más grave porque está estudiado y certificado. Me empezó hacer mi historia clínica y la manera en la que me trató fue horrible. Le hice un comentario, pero el fue tan violento y denigró tanto mis pensamientos; me dijo que tenía un problema cognitivo y que no había desarrollado la condición pertinente para estudiar siquiera una carrera técnica. Me destrozó horrible", dijo la joven afectada.