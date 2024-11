Fiscalía descarta que Fernando, quien murió tras ir al baño en Bosque de Chapultepec, haya sido víctima de un delito

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que de acuerdo con las primeras investigaciones por la muerte de Ángel Fernando "N", el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 4 cuyo cuerpo fue hallado en el Bosque de Chapultepec, no habría sido víctima de un delito.

"De acuerdo con las primeras investigaciones, se tiene conocimiento que el joven no fue víctima de delito", aseguró la Fiscalía a través de un comunicado compartido en redes sociales.

La Fiscalía aseguró que el joven, que tenía 17 años de edad, fue visto con vida por última vez el viernes 15 de noviembre en el Bosque de Chapultepec, pero que según les testimonios recabados tienen conocimiento de que se retiró de ese lugar "por sus propios medios".

La Fiscalía agregó que el cuerpo del joven fue localizado sobre Circuito Interior el domingo 17, debajo de un puente peatonal, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue realizado el levantamiento del mismo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Qué pasó con Ángel Fernando, estudiante de la Prepa 4?

De acuerdo con la información que se conoce, el joven se encontraba en el Bosque de Chapultepec, en un área cercana al Monumento a la Patria, en compañía de su novia, pero alrededor de las 13:00 horas le dijo que iría al baño, pero ya nunca regresó. Su novia lo esperó y posteriormente dio aviso a las autoridades y a su familia, gracias a que se había quedado con el teléfono celular del ahora occiso.

"Estaba paseando con su novia en Chapul 1a sección desde las 13h, fue al baño y ya no regresó, ella se quedó con su celular y él con el de ella, pero ya no le entraban las llamadas, desde ese momento ya no sabemos nada de él", señalaron sus familiares a través de la denuncia que lanzaron en redes sociales.

La carpeta de investigación por los hechos señala que los jóvenes presuntamente habían consumido alcohol y después se quedaron dormidos. Cuando su novia despertó, el joven de 17 años ya no se encontraba en el lugar. Un trabajador de la zona habría visto al joven cuando se dirigía al baño.

De acuerdo con la Fiscalía, fue el siguiente día, el sábado 16, cuando la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto recibió la denuncia correspondiente.

Entregan cuerpo a familiares de Fernando

La ficha de búsqueda que se emitió el sábado, tras denunciarse la desaparición. Foto: Especial

La autoridad ministerial detalló que tras recibir la denuncia se llevaron a cabo diligencias para su localización, tales como intervención de Policía de Investigación (PDI) con la finalidad de realizar entrevistas y búsqueda en campo, además de que se activó la Alerta Amber y se distribuyeron volantes.

Sin embargo, el cuerpo del joven fue localizado sobre Circuito Interior el domingo 17, debajo de un puente peatonal, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se dio intervención a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y su respectivo traslado a un anfiteatro de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, donde fue reconocido por sus familiares. Este lunes, de acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo del adolescente fue entregado a sus familiares.

