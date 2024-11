Estudiante de la UNAM, Bosque de Chapultepec y un baño; las claves de la muerte de Ángel Fernando

A través de una tarjeta informativa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó el fallecimiento de Ángel Fernando, un estudiante de la máxima casa de estudios que cursaba el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 4 "Vidal Castañeda y Najera". En el documento oficial, la escuela precisó que el joven de 17 años de edad fue localizado sin vida tras desaparecer en el Bosque de Chapultepec.

De igual manera, la UNAM corroboró que el joven fue encontrado sin vida tras pasar dos días en calidad de desaparecido, puesto que fue visto por última vez el viernes 15 del presente mes y su cuerpo fue localizado el 17 de noviembre. En este sentido, la máxima casa de estudios exhortó a las autoridades capitalinas a indagar en los hechos y descubrir las causas que ocasionaron la muerte de Ángel Fernando, ya que todavía no se sabe si fue víctima de algún delito.

"Esta máxima casa de estudios hace un llamado a las autoridades competentes para que se realice una investigación integral y exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos”, agrega el documento oficial compartido por la UNAM. Cabe mencionar que, hasta este lunes 18 de noviembre, las causas que ocasionaron la muerte del estudiante siguen siendo un misterio; el alumno desapareció en el Bosque de Chapultepec y posteriormente fue encontrado muerto.

Aún no está claro qué fue lo que sucedió con el alumno de la UNAM. Sin embargo, en redes sociales, familiares y amigos del joven fueron quienes reportaron su desaparición y ofrecieron los primeros detalles sobre lo sucedido. Una amiga de la familia publicó en Facebook la fotografía del joven y dijo que el menor de edad desapareció tras presuntamente ir al baño del Bosque de Chapultepec, esto mientras se encontraba con su novia.

"Es amigo y compañero de mi hijo, de la prepa 4 UNAM, estaba paseando con su novia en Chapultepec 1a sección desde las 13h, fue al baño y ya no regresó, ella se quedó con su celular y él con el de ella, pero ya no le entraban las llamadas, desde ese momento ya no sabemos nada de él", escribió la mujer, quien dijo ser madre de un compañero de Ángel Fernando.