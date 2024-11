Reforma va a sanear al Poder Judicial del nepotismo: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que la Reforma va a sanear al Poder Judicial del nepotismo de jueces, magistrados y ministros. Durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial ayudará a evitar continúe el nepotismo.



“Va a sanear el Poder Judicial la Reforma porque se van a elegir las jueces, los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, pero también el Tribunal de Disciplina Judicial porque ellos también van a surgir de la elección, o ellos y ellas y su tarea es justamente revisar todo esto aparte de la parte administrativa”, indicó.



Claudia Sheinbaum recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era juez y parte en el Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de la disciplina en el Poder Judicial .



“El Consejo de la Judicatura no hizo prácticamente nada, entonces obviamente no queremos abusos de este nuevo organismo y por eso tiene que tener reglas de actuación, pero tiene que poner orden en el Poder Judicial y que si se comete algún acto de corrupción pues puedan ser sancionados los jueces, porque hay mucha impunidad, también el que sean jueces no quiere decir que están fuera de la ley y que ahora la ley les pertenece, es parte de este ambiente que existe en el Poder Judicial, no, ellos también tienen que cumplir con la ley”, precisó.

Sheinbaum reconoce a legisladores y legisladoras de la 4T: son el Constituyente 2024

La reunión que sostuvo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y las y los legisladores de la Cuarta Transformación, en Palacio Nacional, fue para reconocer los cambios que se han hecho a la Constitución.

“Están siendo un Constituyente, son el Constituyente de 2024, porque está reformándose la Constitución para el bien del país y recuperando su sentido social y democrático, porque por más que digan nuestros adversarios, la Constitución es una Constitución republicana y democrática, que fortalece la democracia en el país, la elección de personas juzgadoras es el fortalecimiento de la democracia en México.



“El papel que están jugando las y los legisladores de nuestro movimiento en este momento histórico es trascendente y a seguir trabajando por el bien de nuestro pueblo”, destacó en la Mañanera del Pueblo de este 15 de noviembre, en el Salón Guillermo Prieto.



En las nuevas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, se han hecho al menos 40 reformas constitucionales. “Fue un aplauso, un reconocimiento, la Constitución Política está viviendo muchas reformas para el bien del país, recupera su sentido social, humanista, muchas reformas que tuvieron que ver con el periodo neoliberal se están reorientando a la nueva realidad del país y el reconocimiento de nuestro pueblo por encima de todo”, sostuvo la Mandataria.

