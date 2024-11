La 4T tiene que ser un ejemplo a la sociedad, dice Sheinbaum sobre helicóptero que usa Ricardo Monreal

Los integrantes del gobierno y de la Cuarta Transformación tienen que ser un ejemplo de austeridad, y el uso de un helicóptero por parte del coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, tendrá que ser explicado por él, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es una decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad, y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo”, señaló en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Hace unos días, Ricardo Monreal fue captado en un helicóptero que despegó desde el deportivo Venustiano Carranza, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, acompañado por Pedro Haces, coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados.

Sheinbaum duda que Ricardo Monreal haya utilizado recursos públicos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Ricardo Monreal no habría utilizado recursos públicos, ya que el helicóptero no es del Gobierno sino de un particular.

“Se aclaró ayer, porque es importante porque no es el uso de recursos públicos sino el helicóptero particular, que bueno realmente no sé de quién es, que se utilizó es de particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación pues tenemos que dar ejemplo, pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo ese día pues lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en motocicleta”, señaló.

EDG