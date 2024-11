Claudia Sheinbaum presenta la Nueva Agencia de Transformación Digital

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuya principal misión será digitalizar los trámites que hoy se realizan de forma presencial, lo que permitirá continuar con una de las principales prioridades de la Cuarta Transformación: el combate a la corrupción.



*“El objetivo es simplificarle la vida a las mexicanas y a los mexicanos, evitar cualquier forma de corrupción que pueda haber en una ventanilla”*, aseguró la presidenta durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.



Para ello se creará Llave MX, un nuevo mecanismo de autentificación digital que permitirá agilizar la gestión de un trámite. Además, destacó que todos los proyectos de esta nueva dependencia beneficiarán a quienes residen en territorio nacional, pero también para los connacionales que viven en el extranjero.



*“Entonces, desde Llave MX hasta todos los desarrollos que van a beneficiar a las y a los mexicanos en México y en el extranjero, y también las inversiones. Y vamos a trabajar conjuntamente con municipios, estados, para que también esos trámites puedan digitalizarse y avanzar en el desarrollo tecnológico de nuestro país”*, agregó.



El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, destacó que el motivo de la creación de esta institución es unificar las capacidades tecnológicas del Gobierno de México para su mejor aprovechamiento, generando autonomía tecnológica e impulsando soluciones tecnológicas desde el interior de la administración pública, lo cual se traduce en austeridad y cero corrupción.



*“Esta es la misión central que motiva mucho de lo que queremos hacer: entender que la tecnología pública sirve para que las personas accedan con mayor facilidad a lo que tienen derecho; es decir, tiene una motivación de utilidad pública y de cerrar brechas de acceso entre la población”*, comentó Peña Merino.



Dijo que el trabajo de la Agencia se centrará en siete puntos:



1. Lograr que los trámites que existen de manera presencial estén disponibles de manera digital.

2. Reducir al mínimo la carga regulatoria sobre personas y empresas.

3. Generar ahorros y oportunidad para tener cero corrupción.

4. Crear el Centro de Atención para el Bienestar (CABI), a través del número 079, que brinde atención ciudadana las 24 horas del día.

5. Implementar inteligencia y análisis de datos para fortalecer las capacidades públicas.

6. Autonomía tecnológica y seguridad de información.

7. Internet como derecho.

Aseguró que para dar cumplimiento a estos objetivos se ejecutarán dos pilares organizacionales:

1. *Transformación Digital:* que se dedicará a la simplificación y digitalización de trámites con la Llave MX, a la gestión del nuevo Centro de Atención del Bienestar que es el número único de atención; a la dictaminación tecnológica que se encargará de la aprobación de contratos para evitar abusos, sobrecostos y a que los recursos puedan ser reutilizados.



2. *Infraestructura Pública Digital:* área habilitadora en la que se hará la fabricación de software, de infraestructura tecnológica; de centros y análisis de datos; de la ciberseguridad y la política de telecomunicaciones.

*“Este es un modelo realmente único en el mundo en términos de organización y de unificar bajo un solo lugar todas las capacidades de infraestructura tecnológica, esto lo que crea es un sistema de soluciones tecnológicas”*, explicó el titular de la Agencia.

Durante la conferencia presidencial se detalló que las atribuciones de la política de telecomunicaciones pasarán a la Agencia de Transformación Digital, las cuales actualmente son parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el Sistema Postal Mexicano estará sectorizado a la agencia para fortalecer la parte logística de esta institución.

Asimismo, la Ley General de Mejora Regulatoria será sustituida por la Ley de Simplificación y Digitalización, en la que se contempla la reducción de trámites, requisitos y tiempos de solución; eliminación de barreras para el bienestar social, barreras burocráticas para el bienestar social y la prosperidad económica; homologación de procesos y requisitos entre autoridades y niveles de gobierno y una política intensa de digitalización.

Esta ley responde a los siguientes principios:

1. La mayor carga regulatoria y gran parte de sus costos los debe asumir la autoridad y no el ciudadano.

2. No solicitar documentos que el gobierno genera.

3. Fusionar trámites y crear flujos simultáneos.

4. Eliminar requisitos no indispensables.

5. Los documentos digitales tienen la misma validez que un documento físico.

6. Todo trámite digitalizado debe ser previamente simplificado.

7. Homologar vigencias en trámites que dependen uno de otro.

8. Renovar vigencias cuando proceda en lugar de reiniciar el trámite.

9. Sustituir permisos por avisos

10. Priorizar volumen de uso y grupos de mayor vulnerabilidad.

Informó que entre las primeras acciones de la Agencia se conformará Llave MX, como mecanismo de identidad digital, ya que contendrá un expediente electrónico que simplificará trámites y garantizará un ingreso único a todas las plataformas de Gobierno. Mientras que, con el Centro Nacional de Tecnología Pública, el modelo podrá expandirse a estados y municipios para generar soluciones ciudadanas.

*“Llave está asociada a una persona física, pero también queremos generarla para la persona moral, para que las empresas también puedan utilizarla, y nacería junto con la App del Gobierno MX”*, dijo.

Estimó que en 2026 se logré la integración del 100 por ciento de los trámites digitales.

También se desarrollará la Fábrica de Software, para garantizar la autonomía tecnológica y generar desarrollos propios con ayuda de ingenieras, ingenieros, matemáticas, matemáticos, físicos y físicas mexicanas egresados de escuelas públicas; y se creará la Plataforma Pública de Digitalización para agilizar en tiempo y costo los trámites.

Se implementará el Programa Espacial Mexicano, con el objetivo de poner un nuevo satélite estacional en órbita para 2027-2028, con apoyo de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); el CABI y el Centro Nacional de Tecnología Pública.

Además, se generará el Plan Nacional de Ciberseguridad para resguardar la información de las autoridades y el desarrollo de Nube México para garantizar el mejor uso de la infraestructura.

Explicó que el Programa Federal de Simplificación reducirá a la mitad los más de 7 mil trámites federales y ayudará a que 80 por ciento de frecuencias estén digitalizadas. En tanto que la Ventanilla Nacional de Inversiones –asociada a los Polos de Bienestar– garantizará que la inversión cumpla con todos los trámites de los tres niveles de Gobierno.

En el caso de los Servicios Consulares se disminuirá de 59 a 45 los trámites realizados por mexicanos en el extranjero y certificando que el tiempo de resolución sea casi inmediato. Detalló la creación de la Ventanilla de Trámites del Agua; de un Sistema de Compras Públicas; de una ventanilla de la Procuraduría Agraria y de la Constancia de Vigencia de Derechos. Asimismo, se va a reducir a la mitad los 353 trámites de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pasando de un tiempo de resolución de 54 a sólo 20 días; se implementará el Expediente Clínico Digital y se reducirá a la mitad el número de requisitos para la tramitación de pasaportes.

En conferencia de prensa “Las Mañaneras del pueblo”, se proyectó un video informativo sobre la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) 2024-2025, firmado el pasado 12 de noviembre junto a 19 agroindustrias y 11 tiendas de autoservicio, para mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica en 910 pesos, lo que representa una reducción de 129 pesos respecto al acuerdo anterior, que fue de mil 39 pesos.

También, la historiadora, Margarita Vásquez Montaño, presentó la sección “Mujeres en la Historia”, donde en conmemoración por los 114 años del inicio de la Revolución mexicana, se reconoció la lucha de Carmen y Natalia Serdán, quienes buscaron transformar la situación política y social de México durante la dictadura de Porfirio Díaz.