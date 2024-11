Paquete Económico 2025 implica un mayor esfuerzo republicano, considera Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Paquete Económico 2025 implica un esfuerzo mayor de austeridad republicana en todo el gobierno federal.

En la Mañanera del Pueblo en el Salón Tesorería, la mandataria federal señaló que este viernes 15 de noviembre el secretario de Hacienda decreto público Rogelio Ramírez de la O presenta el Paquete Económico 2025. Bien adelantó que en el paquete económico 2025 se realizaron ajustes al presupuesto.

“El Paquete Económico está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O, es un paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la distribución de presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana, eso no implica afectar la operación de el país ni mucho menos ni del gobierno”, explicó.

Claudia Sheinbaum indicó que hay un portafolio de inversiones importante para México el próximo año.

“Hay muchas inversiones para México en 2025, hay un portafolio de inversiones, se está trabajando con empresarios empresarios mexicanos, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando esas inversiones en nuestro país, y como saben las inversiones para nosotros tienen que generar no solo el número de inversiones extranjeras directas sino bienestar para las y los mexicanos”, explicó.

Reforma "saneará" el Poder Judicial del nepotismo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que la Reforma va a sanear al Poder Judicial del nepotismo de jueces, magistrados y ministros. Durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial ayudará a evitar continúe el nepotismo.

“Va a sanear el Poder Judicial la Reforma porque se van a elegir las jueces, los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, pero también el Tribunal de Disciplina Judicial porque ellos también van a surgir de la elección, o ellos y ellas y su tarea es justamente revisar todo esto aparte de la parte administrativa”, indicó.

Claudia Sheinbaum recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era juez y parte en el Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de la disciplina en el Poder Judicial .

“El Consejo de la Judicatura no hizo prácticamente nada, entonces obviamente no queremos abusos de este nuevo organismo y por eso tiene que tener reglas de actuación, pero tiene que poner orden en el Poder Judicial y que si se comete algún acto de corrupción pues puedan ser sancionados los jueces, porque hay mucha impunidad, también el que sean jueces no quiere decir que están fuera de la ley y que ahora la ley les pertenece, es parte de este ambiente que existe en el Poder Judicial, no, ellos también ellas tienen que cumplir con la ley”, precisó.Sigue leyendo:

Sheinbaum firma decreto constitucional para la igualdad sustantiva

Mexicanos saben de qué trata el Buen Fin, revela encuesta

EDG