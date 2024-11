Mexicanos saben de qué trata el Buen Fin, revela encuesta

El Buen Fin es un evento que busca reactivar la economía fomentando el consumo, en el cuál, a través de descuentos, beneficia a las familias.

Cabe mencionar que en Estados Unidos se lleva acabo el Black Friday, por lo que en México se replicó el esquema desde 2011 con el Buen Fin.

Así, la mayoría de la ciudadanía afirma que tiene conocimiento del evento, que se realizará del 15 al 18 de noviembre, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

A la pregunta de "El próximo 15 al 18 de noviembre se da la temporada del Buen Fin, ¿usted estaba enterado de esto antes de mencionárselo?" 71% dijo que "sí estaba enterado"; 28% respondió que "no estaba enterado"; y 1% "no sabe/no contestó".

También a los encuestados se les pidió responder" ¿Usted piensa comprar algo en las ofertas del buen fin?", 18% contestó que "si va a comprar algo"; 53% dijo que "no va a comprar nada"; 22% expresó que "depende de las ofertas que haya"; y 7%, "no sabe/no contestó".

El próximo 15 al 18 de noviembre se da la temporada del Buen Fin en México. FOTO: El Heraldo de México

Además, se les cuestionó sobre "¿Qué tan buenos descuentos considera que tiene el Buen Fin?", 15% señaló "muy buenos descuentos"; 17%, "buenos descuentos a secas"; 13%, "no hay buenos descuentos, son pequeños"; 47% contestó "no hay descuentos sólo es un gancho para comprar"; 7%, "no sabe"; y 1%, "no le interesa".

De qué trata:

Es un esquema de descuentos generalizados para el consumidor final

Se busca incentivar el mercado interno y acrecentar el comercio formal

Concanaco Servytur estima una derrama de 165 mil millones de pesos

