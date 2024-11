Paquete Económico 2025 debería tener una nueva reforma fiscal: IMCP

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) espera que el próximo Paquete Económico 2025 tenga ya el andamiaje de una nueva reforma fiscal, que aún cuando no aumente impuestos si diversifique el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y actualice los deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR) “el cual ya quedó obsoleto”.

Informó Héctor Amaya Estrella, presidente del IMCP, tras advertir que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dicho que está consciente de la necesidad de una reforma fiscal que aumente ingresos, dado el alto déficit fiscal de 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) “el cual es muy alto, es insostenible”.

En conferencia de prensa, indicó que la propia Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “tienen una visión clara de las necesidades de la economía, y es momento de pensar en una reforma fiscal aún cuando se nos ha anunciado que esto no se dará de inmediato, esperamos que el paquete económico 2025 prevea el cimiento de la reforma que requerirá el sexenio, porque la economía está comprometida”.

Proponen que reforma se aplique a trabajadores informales

Amaya Estrella, reconoció que el déficit fiscal, debe reducirse a por lo menos la mitad o más, (2.5 a 3 por ciento del PIB) y por ello el IMCP sugiere varias acciones en las que -insistió- “no tienen que aumentar impuestos”.

Y propuso: primero que se aplique una reforma donde se pueda incluir a los trabajadores informales. Y con ello se amplíe la base tributaria.

Segundo, ampliar la deducibilidad para que más personas formen parte del sistema fiscal mexicano “por ejemplo, se prefiere lo informal porque en algunos casos cuesta menos, pero si la autoridad deduce alguna compra, se prefiere lo formal”.

Citó el tema de las deducciones la ley ISR el cual -califico- “ha quedado obsoleta”. Actualmente, dijo que se puede deducir un auto con un valor de hasta 175 mil pesos, sin embargo, ningún auto nuevo vale eso, está fuera de la realidad.

Aclaró que “si ponemos nuevos valores a las deducciones y de 175 mil pesos aumentamos a unidades de 800 mil pesos, hacemos círculos virtuosos, y con ello se aumenta la venta de autos mexicanos, y se privilegia a autos híbridos o eléctricos, aumentan los beneficios de la industria automotriz y a familias que de ahí viven y se aumenta la recaudación”.

Tercero, aconsejó que sin crear un nuevo impuesto se podría modificar el IVA que ha sido todo un tema político, “no digo aumentar al 16 por ciento, sino voltear a la experiencia de otros países donde el IVA está diversificado”.

Es decir, “aceptamos que alimentos y bebidas no se tocan, pero tal vez se grava medicamentos y no al 16 por ciento, sino a una tasa del 2 o 4 por ciento y sólo en caso de productos no de salud, sino de belleza” por ejemplo.

Así, concluyó “esperamos que haya esa visión en el gobierno y en el paquete económico se ponga un andamiaje para contar con una reforma fiscal de mayor calado en 2025 o hacia adelante, donde incluso también se puede considerar gravar grandes fortunas y herencias”.

