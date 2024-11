VIDEO: Diputada en Nueva Zelanda rompe iniciativa y entona haka en plena sesión del Parlamento

Una diputada en Nueva Zelanda, de origen maorí, encabezó una llamativa protesta en el parlamento de Nueva Zelanda este jueves, para oponerse a un controvertido proyecto de ley que busca redefinir el acuerdo fundacional del país entre el pueblo indígena y la Corona británica.

La diputada del partido Te Pati Maori, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, se levantó de su asiento y rompió varios trozos de papel de la iniciativa que discutían, mientras comenzaba un haka, al que se unieron sus colíderes Rawiri Waititi y Debbie Ngawera-Packer.

Los diputados del Partido Laborista y del Partido Verde también participaron en la danza ceremonial de las poblaciones indígenas de Nueva Zelanda. El presidente de la Cámara, Gerry Brownlee, se puso de pie y finalmente declaró que el Parlamento estaba suspendido y dos legisladores fueron expulsados.

A las tribus maoríes se les prometieron amplios derechos para conservar sus tierras y proteger sus intereses a cambio de ceder el gobierno a los británicos, según los principios establecidos en el Tratado de Waitangi de 1840. Sin embargo, el controvertido proyecto de ley pretende ampliar estos derechos especiales a todos los neozelandeses.

¿Quién apoya el proyecto de ley?

De acuerdo con medios, es poco probable que el proyecto de ley obtenga el apoyo suficiente para convertirse en ley, aunque ya pasó la primera lectura. Fue presentado la semana pasada por el partido ACT New Zealand, un socio menor en el gobierno de coalición de centroderecha gobernante.

David Seymour, líder de ACT Nueva Zelanda, dijo que quienes se oponen al proyecto de ley están tratando de sembrar el miedo y la división. "Mi misión es empoderar a todas las personas", añadió.

Es poco probable que avance el proyecto

Varios diputados se unieron a la inusual protesta. Foto: Especial

Sin embargo, los socios de la coalición, los partidos Nacional y New Zealand First, sólo apoyaron el proyecto de ley en la primera de las tres lecturas previstas en el acuerdo de coalición. Ambos partidos han dicho que no apoyarán su aprobación para que se convierta en ley, lo que significa que es casi seguro que fracasará.

El primer ministro Christopher Luxon no estuvo en el Parlamento porque viajó a Perú para asistir a una cumbre, pero dijo que el Partido Nacional no apoyará el proyecto de ley sobre los principios del Tratado más allá de su primera lectura.

