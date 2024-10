Captan momento en que 2 presuntos extorsionadores prenden fuego a negocios en Ixtapaluca: VIDEO

En redes sociales circula el video en el que se puede observar la forma en que un hombre rocía gasolina a un negocio y después otro avienta un cerillo prendido para encender fuego, esto como un mecanismo para extorsionar a comerciantes en Ixtapaluca, Estado de México, y hacerlos pagar derecho de piso en ese municipio.

Los hechos captados en el clip de menos de dos minutos, ocurrieron en un negocio ubicado en Boulevard San Buenaventura, en el que se vende carne; sin embargo, todo parece indicar que no es la primera vez que se da un ataque de este tipo, razón por la cual previamente decidieron cerrar sus locales.

Pese a denuncias continúan extorsiones a comerciantes

Aunque el primer ataque fue denunciado, no hubo respuesta por parte de las autoridades, así que casi un mes después, vuelve a ocurrir una situación similar, afectando la economía de diversas familias que viven de sus negocios. Este no es el primer caso en el que se presenta una extorsión con violencia de este tipo, otras personas lo han sufrido, pero no han dado a conocer los hechos por temor a alguna represalia que ponga en riesgo sus vidas.

En el metraje que se obtuvo mediante la cámara de seguridad del lugar, también se puede observar que al comenzar a incendiarse el exterior de los locales, aparece humano en un costado, lo que indica, aunque no se ve a nadie, que alguien intentó sofocarlo.

¿Cómo denunciar una extorsión en el Edomex?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con diversos números telefónicos para que todo aquel ciudadano que hay sido víctima de algún delito, pueda llevar a cabo su denuncia:

Teléfonos de atención ciudadana y denuncia exprés:

- 800 702 87 70, aquí puedes solicitar incluso atención psicológica

- 800 398 07 74 06 (a excepción de Toluca).

- 722 2 26 17 14 Coordinación General de Investigación y Análisis (FGJEM).

Teléfonos de emergencia:

- 911 Teléfono de Atención a Emergencias.

- 089 Denuncia anónima vía telefónica.