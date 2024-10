Gasto de 13 mil millones de pesos para renovación del Poder Judicial está justificado: INE

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pidió al Instituto Nacional Electoral que revise el costo de cerca de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros en el 2025, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei respondió que cada peso está justificado.

En entrevista realizada tras participar en la instalación de la Comisión de Reforma Político Electoral, Taddei Zavala afirmó, tras soltar una carcajada al ser cuestionada sobre si habrá austeridad republicana o pobreza franciscana que, el presupuesto del INE en todos los rubros, contiene dichos preceptos.

“Por supuesto que el presupues.. (carcajada) ¡Me encanta la pregunta! No, a ver, el presupuesto ya viene con esos preceptos, ya viene con el cuidado de la austeridad, ya viene con el cuidado de hacer las cosas, en el menor tiempo, con menor costo, pero sin poner en riesgo la excelencia”, expresó.

Afirmó que hay un respaldo técnico y jurídico en el que, hasta el momento, se ha revisado cada detalle, sin inventos, con la supervisión de los expertos y justificando cada centavo presupuestado para la renovación de los integrantes del Poder Judicial.

“Pues yo creo que el presupuesto, al menos en lo que a mí respecta, les puedo decir que no hay ningún sólo centavo que no esté relacionado con una atribución o un mandato constitucional, no hay nada que se invente. Esto tiene un respaldo, efectivamente acompañado, por ejemplo, por el Órgano Interno de Control todo el proceso de presupuestación; no dejamos nada sin revisar, sin ser minuciosos, sin ser acuciosos en la información y hasta este momento, el presupuesto que está presentando el instituto tiene todo el respaldo jurídico”, expuso.

Precisó que, en las áreas en las que estuvieron trabajando el gasto para los comicios judiciales, antes de que recibieran el alud de juicios de amparo y notificaciones, se quedaron en ese gasto, pero aclaró que “seguramente tendrá que ser revisado puntualmente una vez que ya tengamos la definición”.

Seguir leyendo:

Motociclista muere arrollada tras derrapar en la Autopista México-Puebla

IMSS e ISSSTE: ¿cuánto cuestan y cómo solicitar los servicios funerarios?



TJM