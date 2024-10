¿Por qué los ministros eligieron 31 de agosto de 2025 para terminar su ciclo en la SCJN?

El presidente de la Mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que recibió la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) ya que como establece la reforma Judicial, en caso de que los ministros no quieran participar en la elección del 2025 deberán declinar y presentar su renuncia para recibir sus “haberes del retiro” completos.

En días pasados, Fernández Noroña envió un aviso a la SCJN en la cual informó que existía una fecha límite para que ministras y ministros presentaran su renuncia al cargo o su intención de participar en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año.

En el acuerdo se señaló que “la fecha límite para que las personas ministras, magistradas electorales de Sala Superior y Salas Regionales, Magistradas de Circuito y Juzgadoras de Distrito en funciones presenten ante la Cámara de Senadores, en su caso, la declinación de su candidatura es el día 30 de octubre de 2024 y para que manifiesten la intención de postularse para un cargo o circuito judicial diverso es el día 26 de octubre de 2024”.

Por lo anterior, ocho ministros de la SCJN presentaron su renuncia este miércoles y con ello garantizan sus “haberes del retiro” y declinan participar en las elecciones para sus cargos en 2025. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, “un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes” alcanza hasta los 700 mil pesos mensuales, entre salario y prestaciones.

¿Por qué los ministros dejarán su cargo hasta el 31 de agosto de 2025?

Sin embargo, los ministros que han emitido su renuncia al Senado de la República no dejarán su cargo hasta el 31 de agosto de 2025, fecha en que iniciará el proceso electoral para sus puestos en la Corte.

El artículo séptimo transitorio de la reforma judicial señala “las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción 1 del articulo 96 de este decreto, misma que tendrá efecto al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”.

“Lo anterior no sería aplicable a las y los ministros en funciones a la entrada en vigor de este decreto cuyo nombramiento original concluya antes de la fecha de cierre de la convocatoria respectiva en cuyo caso se ajustarán a los términos de este decreto”, agrega el artículo.

Los ministros que declinaron participar en las elecciones son: la presidenta de la SCJN, Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

