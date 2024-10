Metro CDMX: muere usuario al ser golpeado por un tren en estación La Paz de la Línea A

La noche de este miércoles 30 de octubre se dio a conocer que un usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro murió luego de ser golpeado por un tren. Los hechos ocurrieron en la estación La Paz de la línea A de este transporte público, la cual corre desde Pantitlán hasta el Paradero de La Paz, conocido como ferrovíario en los límites de la Ciudad de México y Estado de México.

De acuerdo con las primeras versiones la persona que perdió la vida habría rebasado la línea de seguridad por lo que el convoy lo había golpeado de lleno en la cabeza. La zona fue acordonada por personal de la Policía Bancaria e Industrial (PIB), quienes realizaron las maniobras correspondientes.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del masculino, autoridades del Metro alertaron a elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para que realicen las primeras indagatorias y esclarezcan lo sucedido en una de las estaciones más visitadas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

"Esta tarde, personal del Metro coordinó los primeros auxilios para un usuario que fue golpeado por un tren, presuntamente al asomarse y superar la linea de seguridad, en la estación La Paz de la Línea A. Se dió aviso a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Se exhorta al público usuario a no rebasar la línea amarilla de seguridad", informó el STC en redes sociales

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro, hoy miércoles 30 de octubre?

La mañana de este miércoles 30 de octubre se presenta gran afluencia en la Línea 3 del Metro y se reporta la lenta operación de los trenes. Por medio de redes sociales, usuarios de la red de transporte denunciaron que fueron desalojados de un tren que se dirigía a dirección Universidad.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro respondió a través de sus redes sociales que en la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, se retiró un tren para su revisión por lo que se retrasó la operación del servicio. “La Línea 3 es continua, más temprano se realizó el retiro de un tren para revisión. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

“Así se ven sus 6 minutos en la línea tres, dirección Universidad”, “¿qué pasa en la L3?, viene parándose a cada rato, no hay afluencia, la provocan por no agilizar el servicio”, en la línea 3 quedamos parados como 10 minutos por estación”, “así las cosas, en Indios Verdes dirección Universidad, demasiada gente, pésimo servicio como siempre”, “10 minutos detenidos en vagón de L3”, “línea 3 en Indios Verdes, no ha llegado ningún tren para sida desde hace más de 5 min”, son algunos de los mensajes expresados por los usuarios de la red social x.

Con información de Carolina López

Seguir leyendo:

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro hoy, miércoles 30 de octubre?

Caso Esmeralda: Fiscalía de Querétaro absuelve de los cargos por homicidio a niña de 14 años