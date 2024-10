¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro hoy, miércoles 30 de octubre?

La mañana de este miércoles 30 de octubre se presenta gran afluencia en la Línea 3 del Metro y se reporta la lenta operación de los trenes. Por medio de redes sociales, usuarios de la red de transporte denunciaron que fueron desalojados de un tren que se dirigía a dirección Universidad.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro respondió a través de sus redes sociales que en la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, se retiró un tren para su revisión por lo que se retrasó la operación del servicio. “La Línea 3 es continua, más temprano se realizó el retiro de un tren para revisión. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

Pasajeros de la Línea 3 del Metro. Foto:

@anadafne_bieber

Línea 3 del Metro. Foto:

@MikeTheDiver_

“Así se ven sus 6 minutos en la línea tres, dirección Universidad”, “¿qué pasa en la L3?, viene parándose a cada rato, no hay afluencia, la provocan por no agilizar el servicio”, en la línea 3 quedamos parados como 10 minutos por estación”, “así las cosas, en Indios Verdes dirección Universidad, demasiada gente, pésimo servicio como siempre”, “10 minutos detenidos en vagón de L3”, “línea 3 en Indios Verdes, no ha llegado ningún tren para sida desde hace más de 5 min”, son algunos de los mensajes expresados por los usuarios de la red social x.

Saturada, estación Guerrero de la Línea B del Metro

Asimismo, la estación Guerrero de la Línea B del Metro presenta gran afluencia por lo que el traslado de los pasajeros a su destino se ha visto afectado. De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, se muestra a decenas de personas en corrales para evitar que en los andenes se aglutine la gente y se evite alguna tragedia al paso de los trenes.

Línea B del Metro hoy 30 de octubre. Foto: @suzetRI



Línea B del Metro. Foto: @Deutxer

¿El Metro da justificantes por llegar tarde al trabajo?

Las autoridades del Metro no pueden emitir un justificante, pero sí una constancia que le dé veracidad a tu versión si se presentaron problemas en alguna de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) chilango.

Esta constancia la puedes tramitar en la Gerencia de Atención al Usuario, que se encargará de darte información sobre cómo estuvo el servicio en un determinado día y a una determinada hora y línea.

Lo único que tienes que hacer es acercarte a la Unidad de Orientación e Información en los teléfonos 55-56-27-44-60 o 55-56-27-49-14, en un horario de 8 am a las 6 de la tarde.

