Fernández Noroña acepta que podría darse una crisis constitucional en México

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, aceptó que podría darse una crisis constitucional en México si los ministros toman la determinación de presentar el proyecto resolutivo en el que están trabajando contra la elección por voto popular de las personas juzgadores, y el poder legislativo no lo acata.

“Ellos está actuando con mucha irresponsabilidad y están provocando, es la palabra, es una actitud deleznable, están mostrando su verdadera faz, en donde los único que les interesa son sus recursos, su retiro y sus intereses económicos que están detrás”, declaró Fernández Noroña en entrevista para el programa “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Sala del pleno de Suprema corte de Justicia de la Nación. Créditos: Especial.

El presidente de la mesa directiva del Senado aclaró que la renuncia de los ministros es en el marco de la convocatoria para elegir a las personas juzgadores el próximo 1 de junio del 2025, ya que ellos deben presentar su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a participar en la elección antes de que salga la convocatoria, el 30 de octubre del 2024, para conservar su retiro con todos los beneficios que tienen actualmente.

Lo están haciendo por pura conveniencia, quieren llevarse las alforjas llenas”, comentó.

El presidente de la mesa directiva del Senado aseguró que la Suprema Corte no se quedará sin juzgadores.

Señaló que los actuales ministros del máximo tribunal de justicia en México están trabajando un proyecto resolutivo con el que pretenden asumir atribuciones que no tienen para hacer un cambio a la Constitución para echar atrás una ley vigente.

“Quieren pasarse por encima del pueblo y por 36 millones de votos es un hecho gravísimo si lo consuman”, dijo Fernández Noroña al señalar que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte han actuado con mucha irresponsabilidad y de manera facciosa tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas.

Indicó que los ministros están en desacato de la constitución y del marco legal son los ministros porque no hubo ningún vicio en el proceso legislativo, pero están tratando de detener la elección de personas juzgadoras.

Fernández Noroña aceptó que podría darse una crisis constitucional en México si los ministros toman la determinación de presentar el proyecto resolutivo y el poder legislativo no lo acata.

“Ellos está actuando con mucha irresponsabilidad y están provocando es la palabra, es una actitud deleznable, están mostrando su verdadera faz en donde los único que les interesa son sus recursos, su retiro y sus interese económicos que está detrás”, opinó el presidente de la mesa directiva del Senado.

Renuncia de ministros de la SCJN

Se espera que este martes 29 de octubre renuncien ocho ministros como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su derecho a participar en la elección de personas juzgadoras programada que se llevará a cabo el próximo 1 de junio del 2025.

Los ministros que podrían renunciar son: Norma Piña Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, ya que todos ellos se han manifestado en contra de la reforma judicial impulsada.

Por su parte, las ministras afines a la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, y Loretta Ortiz Ahlf se han pronunciado por participar en la elección de jueces, magistrados y ministros.

La reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Sigue leyendo:

Senador Daniel Barreda Pavón desmintió llamada de Fernández Noroña y Adán Augusto: Juan Ignacio Zavala

Claudia Sheinbaum: no hay marcha atrás en la Reforma Judicial porque es decisión del pueblo