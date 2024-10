Las claves en el asesinato de la niña Sofía Delgado: una veterinaria, un shampoo para perros y un intento de secuestro

El caso de la niña Sofía Delgado Zúñiga ha estremecido a los habitantes de Colombia y América Latina durante la última semana. A más de siete días de su feminicidio aún quedan varias preguntas sin respuesta y la inconformidad contra las autoridades, a quienes cientos de personas han señalado como "negligentes" ante este crimen. Las protestas de la sociedad se han incrementado, luego de que se dio a conocer que el feminicida de la menor era su propio vecino, el hombre que la vio por última vez y a quien las autoridades no investigaron.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando Sofía desapareció en la comunidad de Valle del Cauca. Sus padres relatan que salió de su casa con el objetivo de ir a una veterinaria - ubicada a pocos metros de su vivienda -, para comprar un shampoo y bañar a su mascota. Sin embargo, la niña no volvió a su casa; rápidamente sus familiares reportaron la desaparición y la policía comenzó a indagar. Ese mismo día, el padre de la menor intercambió palabras con la esposa del hombre que atendía la veterinaria, quien negó haber visto a la pequeña en la tienda.

Policía buscaba en otros países, mientras Sofía estaba en casa de su vecino

La Interpol participó en la búsqueda de Sofía. Foto: especial.

Conforme los días avanzaban, no había indicios de Sofía y la policía señaló, como primera hipótesis, que la menor habría sido raptada por terceras personas. Este argumento se fortaleció con las cámaras de seguridad de la zona, las cuales mostraron a la menor saliendo de su casa y a un automóvil color blando detrás de ella. No obstante, las imágenes no captaron todo el recorrido de la pequeña, por lo que no se pudo determinar si llegó a la tienda, o si fue secuestrada en su trayecto.

Siguiendo la hipótesis de la policía, se activó una alerta en la Interpol, la cual se emitió en más de 100 países. Las autoridades colombianas destacaron que la menor habría sido secuestrada y la habrían sacado del país víctima de trata de personas. Este argumento se compartió a la prensa local hasta que el pasado jueves 17 de octubre se confirmó el hallazgo de un cadáver con características similares a la niña Sofía oculto en costales de comida para animales.

Así atraía a las niñas el asesino de Sofía

El hombre las atraía a su veterinaria. Foto: redes sociales.

El cuerpo fue encontrado en una zona rural del municipio de Candelaria, en Valle del Cauca, Colombia. Tras el hallazgo la policía informó que arrestó a un hombre llamado Brayan Campo, quien era el dueño de la veterinaria a la que fue Sofía y además ya había confesado el crimen. Junto con el feminicida también fue detenida su esposa, quien horas más tarde quedó en libertad, después de que las autoridades no tuvieran suficientes pruebas en su contra.

Tras darse a conocer la identidad del asesino decenas de personas alzaron la voz contra las autoridades, ya que salió a la luz que Brayan ya había sido detenido anteriormente por abusar sexualmente de una menor de edad. Además, otra vecina de Valle del Cauca relató que, horas antes al asesinato de Sofía, el sospechoso habría intentado secuestrar a su hija - otra niña de la zona - a quien convenció de ir a la veterinaria para enseñarle artículos para perros.

Piden pena máxima para el hombre que mató a la niña Sofía

Las personas han pedido la máxima pena para Brayan Campo. Foto: especial.

El caso causó más indignación cuando la mujer confesó que ella denunció el intento de secuestro de su hija, pero las autoridades no investigaron a Brayan y, horas más tarde, él asesinó a la pequeña Sofía. De igual manera, la población se mostró indignada ante el hecho de que la esposa del criminal haya salido en libertad, pues la gente de la comunidad duda que ella sea inocente; no obstante, la mujer ha dicho que ella también era una víctima de Brayan y que desconocía las actividades criminales de su esposo.

Por su parte, los padres de Sofía han pedido que Brayan reciba la pena máxima y han iniciado un fuerte debate sobre las condenas que deberían recibir las personas que asesinen a los niños y la negligencia de las autoridades colombianas, puesto que - durante las investigaciones - los policías no consideraron a Brayan como un posible sospechoso, pese a que sabían que Sofía había ido a su veterinaria y él tenía antecedentes penales por abuso infantil. Figuras de la política han retomado la conversación para plantear la posibilidad de regresar las cadenas perpetúas para los agresores de los menores de edad.

Sigue leyendo:

VIDEO: mujer mata a su novio a puñaladas por intercambiar miradas con una desconocida

Mujer se va de viaje con su novio y desaparece; la encuentran en un camión abandonado sin una pierna