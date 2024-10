Esposa del asesino de la niña Sofía Delgado lanza un fuerte mensaje en redes: "de esta salgo victoriosa"

El caso de la niña Sofía Delgado Zúñiga, menor asesinada dentro de una veterinaria en Colombia, continúa indignando a los habitantes del municipio de Valle del Cauca. Ahora, salieron a la luz las primeras declaraciones de la actual pareja sentimental de Brayan Campo, asesino de la pequeña de tan solo 12 años de edad. La mujer, identificada como Evelyn Rodas, utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje, asegurando que - pese a las acusaciones en su contra - "saldrá victoriosa".

Las palabras de Evelyn Rodas causaron una fuerte indignación entre los habitantes de Valle del Cauca, quienes se lanzaron contra ella por el mensaje que escribió en sus redes sociales. Fue en su cuenta de Facebook que la actual pareja de Brayan Campo acusó a la población por juzgarla sin conocer la historia completa. Además, en el mismo mensaje, la mujer dio a entender que ella también fue víctima de Brayan, quien supuestamente abusó sexualmente de ella y la retenía con amenazas de muerte.

"Nadie sabe la gotera de la casa ajena. Las personas solo juzgan y no se preguntan si yo fui violada en algún momento. Las personas juzgan y no saben si yo viví bajo amenazas. Las personas solo juzgan y no saben si fui maltratada. Las personas solo juzgan y no saben si yo tenía conocimiento de que había pasado en esa veterinaria. A veces tenemos muy poca empatía, pero agradecida siempre. Arriba hay un Dios y yo de esta salgo victoriosa", escribió Evelyn en redes sociales.