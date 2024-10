VIDEO: mujer mata a su novio a puñaladas por intercambiar miradas con una desconocida

Un hombre perdió la vida en Argentina, la madrugada del lunes 21 de octubre, luego de haber sido apuñalado por su novia. De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió en la localidad de González Catán, cuando la pareja caminaba por una conocida calle. Aparentemente, la mujer habría atacado a su novio por un presunto ataque de celos, el cual se desató después de que ello lo vio saludando a una desconocida que también transitaba por la zona.

La víctima fue identificada como Mariano Grinspun, quien ya había denunciado a su pareja - una mujer llamada Natacha Palavecino, de 32 años de edad - por violencia doméstica. Presuntamente, el hombre habría solicitado una orden de restricción en contra de su novia, pero al final él decidió continuar con su relación y ambos incumplieron con la medida impuesta por las autoridades argentinas. Desgraciadamente, meses después de la denuncia, el sujeto fue apuñalado por su novia, hecho que terminó arrebatándole la vida.

La mujer apuñaló a su novio tras verlo saludando a una desconocida

Primeros reportes, recabados con información de cámaras de seguridad y testigos, sugieren que la pareja caminaba por las calles Balboa y La Bastilla, en la zona oeste de la localidad de González Catán, cuando se cruzaron de frente con una mujer desconocida. Presuntamente, Mariano habría mirado a la mujer y la habría saludado, hecho que habría desatado la furia de Natacha. Tras esta situación, la agresora tomó un arma blanca y trató de herir a la desconocida, por lo que el hombre habría interferido y terminó siendo apuñalado por su pareja.

Las autoridades que investigan el caso no han podido establecer una relación entre la mujer desconocida y Mariano Grinspun, por lo que sostienen que el hombre no tenía ningún tipo de vínculo con la transeúnte y que solo fue una casualidad que se encontraran la madrugada del pasado lunes. No obstante, las primeras hipótesis sugieren que Natacha atacó a su novio por un presunto ataque de celos, esto luego de que la agresora pensó que su pareja tenía relación con la mujer desconocida que saludó en la calle.

Natacha ya había sido denunciada por violencia

La agresora ya fue detenida. Foto: redes sociales.

Testigos de lo sucedido alertaron a las autoridades y hasta la escena arribaron policías y paramédicos, quienes constataron que el hombre ya no tenía signos vitales y Natacha quedó detenida. Por su parte, la mujer desconocida (por la que inició la pelea) quedó bajo resguardo de la policía local, ya que se presentará como testigo para el juicio en contra de Palavecino, quien enfrentará a la justicia argentina por el delito de homicidio agravado.

A las acusaciones en contra de Natacha se podrían sumar más cargos, según medios locales, esto debido a que Grinspun ya la había denunciado previamente por violencia doméstica y amenazas; aparentemente, Mariano habría acusado que su novia lo amenazó de muerte en más de una ocasión, e incluso llegaba a golpearlo. Se espera que en los próximos días - después de que se revele la causa de muerte del joven - inicie el proceso contra Palavecino, quien permanece en prisión.

