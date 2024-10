Hispanos tuvimos mejores ingresos durante la administración de Donald Trump: Jaime Florez

Jaime Florez, Vocero del Partido Republicano y la campaña de Donald Trump, destacó que son muchas las ventajas de que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos para la comunidad latina, recordó que durante su administración en los años de 2016 a 2020 "los hispanos tuvimos mejores ingresos, ingresos más altos, superamos los 50 mil dólares anuales por primera vez".

“Teníamos un país en paz, teníamos un mundo mucho más tranquilo del que tenemos hoy como resultado de estas políticas trágicas que nos ha traído la administración Harris y Biden”, afirmó Jaime Florez.

En entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group añadió que también se registró la tasa de desempleo mas baja y que "más latinos pudimos comprar una vivienda durante esos cuatro años" además señaló que tenían educación y una frontera controlada. Previo a que hoy el candidato presidencial se reúna con la comunidad hispana en la Cumbre Latina en Miami, aclaró que el exmandatario está a favor de la migración pero siempre y cuando este dentro de un marco legal.

Vocero del Partido Republicano asegura que Kamala Harris no tiene propuestas ni resultados

Sobre las encuestas que los ponen en la delantera, Jaime Florez reconoció que las cifras están muy cerradas y que todo puede cambiar de un momento a otro pero celebró que estén al frente, comentó que la candidata demócrata no tiene propuestas "que la gente se de cuenta quien es Kamala Harris, porque no tiene nada que ofrecer no ha propuesto nada distinto de atacar y criticar a Trump".

"No hay ninguna propuesta ni tampoco hay ningún resultado de lo que fue su participación en esta administración, por el contrario la gente se queja de que los males que estamos atravesando son culpa de ella también", indicó Jaime Florez.

"Los hispanos le van a mostrar hoy que están con el en este compromiso que él ha asumido de nuevo de hacer grande a los Estados Unidos", aseveró Jaime Florez.

