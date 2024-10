Jorge Romero propone debatir las alianzas con el PRI y que la gente elija las candidaturas del PAN

Durante el Priner Foro Ideas para fortalecer al PAN, el candidato a la dirigencia panista, Jorge Romero, propuso una profunda reforma a los estatutos del partido, en el que se pongan a debate las alianzas con el PRI.

El panista asistió a un primer encuentro con la candidata Adriana Dávila en el comité Directivo municipal de León, Guanajuato.

Sin mencionar al Revolucionario Institucional, Romero refirió que las recientes alianzas que ha firmado el PAN es posible que diluyan las causas del panismo.

Pide facilitar afiliaciones al PAN

Foto: @JorgeRoHe

Sobre la reforma a los estatutos, Romero propuso facilitar las afiliaciones al partido, además de que las candidaturas las designe los panistas y no por designación, incluso que la ciudadanía pueda elegir a los candidatos a cargos públicos.

También propuso que el líder nacional del PAN no puede tener una candidatura sucesiva inmediata. Además, si no fue una presidencia panistas que recuperó al partido electoralmente entonces no se puede reelegir.

“Debatir sobre si las alianzas funcionan o vamos solos”, aseveró.

Adelantó que si llega a ser el presidente nacional del PAN conducirá al albiazul a una reforma estatutaria y que eso sea una norma.

Sostuvo que es una persona que cree que entre todos los panistas tiene que sacar adelante a Acción Nacional.

Adriana Dávila pide quitar dedazo en el PAN

Durante el Primer Foro Ideas para fortalecer al Partido Acción Nacional (PAN), la candidata a la presidencia nacional del albiazul, Adriana Dávila, lanzó una autocrítica a su partido y propuso que se acaben las designaciones de candidaturas, es decir el “dedazo”.

La panista asistió a un primer encuentro contra su rival Jorge Romero en el comité Directivo municipal de León, Guanajuato.

Al realizar una auto crítica del PAN por las decisiones de las dirigencias nacionales, sostuvo que se debe analizar qué oposición le quiere dar a los mexicanos: “la complaciente, conciliadora, que guiñe el ojo a los gobernadores o la que se sabe reconstruir desde casa”.

“El PAN debe tener una visión fuerte y democrática y que recupere la confianza de los mexicanos”, indicó.

Dávila sostuvo que ella propone la reconstrucción del Partido Acción Nacional y no solo una renovación.

“Estamos abriendo nuestro camino, desde hace, en mi caso, ya casi 30 años. No pido el voto. Pido sólo el piso parejo porque yo sí quiero que el PAN cuando una llegue lleguen todas”, aseveró.

En esta auto crítica sostuvo que en la elección fueron los mejores resultados del PAN.

Sigue leyendo:

Tribunal Electoral garantiza que una mujer presida el PAN en 2027

"Miguel Ángel Yunes será expulsado del PAN a finales de octubre", advierte Marko Cortés

DRV