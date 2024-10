"Miguel Ángel Yunes será expulsado del PAN a finales de octubre", advierte Marko Cortés

Durante el debate sobre la reforma para impedir que el Poder Judicial frene modificaciones constitucionales, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la bancada del PAN cobra subsidios por 22 senadores, cuando niegan que Miguel Ángel Yunes Márquez sea senador de su bancada.

El debate se alejó del fondo de la iniciativa de reforma, toda vez que los senadores comenzaron un debate casi personal y partidista.

El senador López Hernández se dirigió directamente al senador panista Marko Cortés para afirmar que “vive en la añoranza del régimen calderonista”.

“A mí no me da vergüenza decir que milite en el PRI, en el PRD, como seguramente a Javier no le da vergüenza que militó en el PAN, lo grave no es eso, sino sabe qué es vergüenza en estos momentos de cambio: es seguirlo siendo”, indicó.