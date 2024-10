Inhabilitan hasta por un año a cuatro funcionarios municipales por tragedia en el Bar Rich

De seis a doce meses de inhabilitación sancionó la Contraloría del Ayuntamiento de San Luis Potosí a cuatro ex funcionarios, incluído el ex director Comercio, Jorge García Medina, por la tragedia del antro "Rich" en la Plaza Alttus el pasado 7 de junio que cobró la vida de dos jovencitos al colapsar un barandal.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia municipal capitalina dió a conocer que con la sanción da por terminado el procedimiento administrativo sancionador, pero no establece si dará vista a la Fiscalía General del Estado que por los dos decesos mantiene una carpeta de investigación y tiene a tres personas recluidas en el penal de La Pila.

Además del ex director de Comercio, también fueron inhabilitados por omisión en sus encargos cuando sucedió la tragedia el ex subdirector de Comercio, la ex coordinadora de Actividades Comerciales y el ex jefe de Inspección.

Los cuatro sancionados no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y no podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La Contraloría municipal de San Luis Potosí, establece el comunicado, ya fueron notificados de las sanciones y asienta que ha concluido el procedimiento administrativo sancionador.

