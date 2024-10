Invalidan requisito de mayoría de edad y procesos judiciales para actas de rectificación de género en Edomex; Legislatura tiene 12 meses para legislar

El gobierno del Estado de México publicó el recurso de inconstitucionalidad que invalidó los requisitos de mayoridad de edad y no tener procesos judiciales en contra, para acceder a las actas de nacimiento por rectificación de género, y en 12 meses la Legislatura deberá realizar reformas.

Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien emitió dicha resolución luego de que presentó el recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al considerar violatoria de derechos ambos criterios. La ley que establece la expedición de actas de nacimiento por rectificación de género entró en vigor el 23 de julio del 2021, e inició su aplicación en los Registros Civiles en agosto de ese año.

La ley que emitió en su momento la 60 Legislatura mexiquenses, contempló requisitos como ser de nacionalidad mexicana; originaria de la entidad; mayor de edad; comparecer personal y voluntariamente; presentar una solicitud ante el Oficial del Registro Civil. Pero adicionalmente, ser mayor de edad y no enfrentar proceso judicial que afecte derechos de terceros.

En la acción de inconstitucionalidad se advirtió que en cuanto al requisito de edad si bien los menores de edad no pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones de forma personal, ello no es suficiente para negarles la posibilidad de acceder al referido procedimiento a través de la representación de sus padres, madres o tutores.

Estas limitantes agraviavan los derechos humanos de las personas

Créditos: Gerardo García

Rectificación de género: derecho humano de la identidad

Y que dicho sector poblacional tiene conciencia sobre su identidad de género a edades tempranas, por lo que él mismo no debe ser un motivo para negarles la capacidad jurídica que les permita intervenir en dicho procedimiento. En tanto, en la solicitud de no tener proceso judicial en contra, se argumentó que el hecho de que una persona se encuentre en ese supuesto no es un impedimento razonable para obstruir el derecho humano a la identidad.

Por ello, la SCJN otorgó a los diputados locales 12 meses para legislar y establecer un procedimiento sumario para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, que atienda al interés superior de la niñez.

“Ese Congreso estatal deberá legislar con el objeto de establecer un procedimiento sumario para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, que atienda al interés superior de la niñez”, prevé la acción de inconstitucionalidad.

El diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, respondió que la 62 Legislatura local acatará lo resuelto y trabajarán en el plazo establecido por la SCJN. Resaltó que las leyes son perfectibles y que da oportunidad para atender lo mandatado.

“Nosotros seríamos muy respetuosos de lo que mandata el Poder Judicial… Haremos lo propio de acuerdo como venga la sentencia en término de eso tenemos que informar la ley”, agregó.

Por su parte, el consejero Jurídico, Jesús George Zamora, indicó que el Ejecutivo colaborará con el Legislativo, para acatar el recurso de inconstitucionalidad. En el primer año de expedición de actas de nacimiento por rectificación se atendieron casi 500 procedimientos.

“Desde luego la voz del Poder Legislativo será importante para que tome la mejor decisión”, concluyó.

