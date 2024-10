Exedil panista de Matehuala vinculado a grupos criminales es reclutado por Morena

El ex alcalde panista de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, quien el año pasado fuera vinculado y procesado por nexos con la delincuencia organizada debido a unos narcovideos, fue confirmado como nuevo integrante de Morena y estará al frente de la Escuela de Formación Política de ese municipio del Altiplano de San Luis Potosí.

“El sábado se sumó al movimiento, Morena es un partido de puertas abiertas, Iván Estrada es morenista, hay procesos judiciales en todos lados, la misma presidenta está amenazada por una juez de ser destituida si no le da cumplimiento a violar la Constitución, los procesos judiciales no son sentencias, todavía son impugnables la culpabilidad o no de una persona, en Morena los liderazgos se respetan por su trabajo con el pueblo, por su trabajo de base”, expresó el presidente del Consejo Estatal, diputado local Carlos Artemio Arreola Mallol.

En noviembre del 2023 el entonces fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras reveló que luego de peritajes realizados en Michoacán sí era la voz del entonces alcalde de Matehuala la que constaba en audios donde comprometía “la plaza” a grupos de la delincuencia organizada y luego de obtener un amparo para seguir su proceso en libertad pidió licencia al cargo hasta finalizar la pasada administración.

El presidente del Consejo Estatal de Morena en la entidad afirmó que Iván Estrada es bienvenido al “barco de la transformación” en San Luis Potosí y que sí cumple con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Iván Estrada

Créditos: Redes Sociales

“No somos policías, no somos fiscalías, bienvenidas todas las mexicanas de buena voluntad, no ha sido sentenciado al igual que muchos y muchas otras que tienen procesos judiciales, el respeto a los derechos humanos es que tienen sus derechos salvaguardados siempre y cuando no conste sentencia en contra y el ex alcalde de Matehuala como muchos y muchas más que se suman es porque se dan cuenta que Morena está demostrando ser una fuerza política que puede gobernar San Luis Potosí, indicó.

Ni impunidad ni candidaturas para Iván Estrada

Arreola Mallol rechazó que Morena le esté garantizando impunidad al ex panista Iván Estrada, así como tampoco una candidatura en el 2027 y solamente se suma a la organización del cambio político que Morena está organizando en la entidad potosina.

En ese sentido, también fijó postura sobre el posible arribo a la cuatro del alcalde capitalino postulado por el PRI y PAN, Enrique Galindo Ceballos a quien instó a definir si quiere seguir en esa alianza desgastada que tuvo resultados adversos en la reciente elección o sumarse a la fuerza transformadora de Morena con la condición de que es más importante el proyecto de gobierno que una candidatura a la gubernatura en tres años.

Aseguró, tienen perfiles de alto nivel “para aventar para arriba” como la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y su hermana Rita Ozalia quien es dirigente estatal de Morena, así como el diputado federal y ex superdelegado Gabino Morales Mendoza, “también hay externos que han manifestado estar interesados, todos son bienvenidos, pero ya tuvimos muchos gobernadores a lo mejor ya es tiempo de mujeres”, subrayó.

