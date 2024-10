Alejandra Spitalier califica de "Totalmente improcedentes" los amparos contra reformas constitucionales

El tema de la reforma al Poder Judicial sigue generando controversia dentro del desarrollo político y constitucional en México, esto debido a las acciones legislativas de la jueza, Nancy Juárez Salas, quién ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma que cambiará la impartición de justicia en la República Mexicana.

La situación ha dividido a gran parte de la opinión pública, pues un sector de la población considera que la función de los amparos permiten este tipo de acciones por parte de funcionarios, mientras que en el otro lado, se ha señalado que la jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, se extralimitó en sus funciones, opinión que comparten varias figuras de Morena.

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el espacio de radio de Oscar Mario Beteta, la licenciada, Alejandra Spitalier, quien fue secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2019 a 2023, profundizó en la complejidad de la situación legislativa, aunque aseguró que este procedimiento de amparos es "Totalmente improcedentes".

"Esta resolución va en contra del texto de la ley de amparo", afirmó Spitalier, destacando que cualquier modificación a la Constitución debe seguir un proceso riguroso que incluye la aprobación de ambas cámaras del Congreso y las legislaturas estatales, es por eso que utilizar amparos es puntualmente improcedente.

"La Constitución es la representación más pura de la voluntad del pueblo y está blindada (...) Quienes no están respetando esas reglas son los jueces federales", enfatizó

También cuestionó la imparcialidad de algunos jueces, señalando que "están siendo juez y parte" en esta controversia. De igual forma, advirtió que la suspensión dictada por la jueza Juárez Salas es "insostenible" y que los efectos que se buscan otorgar son incompatibles con las sentencias definitivas de los juicios de amparo.

Finalmente, la exsecretaria concluyó que la percepción ciudadana sobre la justicia en el país es preocupante, y que el debate actual no se trata de una "sustitución masiva", sino de una reconfiguración del Poder Judicial que respeta el marco constitucional.

“La gente sabe que la justicia que se está impartiendo en el país no está a ala altura de sus necesidades (...) No se está hablando de una sustitución masiva como se está señalando, se están reconfigurado las formas constitucionales para renovar el Poder Judicial. Nos podrán justar o no, pero del ese lado se han respetado las leyes constitucionales para esa Reforma", concluyó la abogada constitucionalista