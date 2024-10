Sheinbaum descarta involucrarse en juicio político contra jueza Nancy Juárez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó involucrarse en un juicio político contra a jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, Nancy Juárez Salas, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, quien exigió eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en ello, no, no se trata de eso, ahora, sí ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura, ¿por qué?, porque desde nuestro punto de vista, además es público y notorio lo que presenté, no está en sus funciones esta suspensión, que lo analice el Consejo de la Judicatura.