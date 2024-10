Mi viaje a Estados Unidos está acreditado ante la autoridad correspondiente: Rocha Moya

Quien dice algo que lesiona la dignidad de otra persona, debe presentar pruebas, consideró el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya durante su Conferencia Semanera de este lunes al referirse a las versiones mediáticas que difunden una presunta ausencia de su registro de entrada en las oficinas fronterizas de Estados Unidos, país al que acudió el pasado 25 de julio en un vuelo privado.

Tras mencionar que es importante emitir solamente información comprobable y adjuntando pruebas, el mandatario estatal indicó que él cuenta con pruebas sólidas para dilucidar este tema, presentando la bitácora de migración, donde se registran con precisión los datos del vuelo y señalando que dicha información ya fue entregada a la autoridad competente.

"Esto es donde se registra el vuelo, el servicio del vuelo, a donde salimos, cuando salimos, a que horas, estos son los datos del vuelo, donde llegamos, por cierto, que este reporte esta entregado a la FGR, es decir, a la FGR no le dije, me fui el 25 a tales horas, no, le entregue un documento que comprueba que es oficial y que es expedido por CBP, el sello oficial de la dependencia", precisó el Gobernador.

Rocha Moya agregó que claramente se pretende influir de manera negativa en su contra, sin embargo, las pruebas que demuestran los hechos reales, son claras y contundentes.

"Es una total mentira y falsedad, no tienen absolutamente ninguna probabilidad real de demostrar porque no se puede demostrar algo que no ha ocurrido, lo que no ocurrió es que yo estuviera aquí y que estuviera en ese evento violento del 25, eso no ocurrió, no pueden demostrarlo por más que quieran, por más mentiras y más fuerza que tengan sus medios, no lo pueden hacer, lo que yo le digo a estos periodistas es que me están haciendo daño a mi y a mi familia, divulgando una mentira".